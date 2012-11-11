Yeni soğuk hava dalgası geliyor

Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki hafta, doğu bölgelerde yağışlar devam ederken, Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren ülkenin kuzeybatı kesimlerinin Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Pazartesi ve Salı günleri Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, güneydoğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların, yarın Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari, Bitlis, Muş ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Çarşamba günü Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda devam edecek yağışlara ilave olarak, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'in Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildiriliyor.

Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Perşembe günü kuzey ve doğu kesimlerde devam edeceği, kar yağışının özellikle Doğu Anadolu'nun doğusunda kent merkezlerinde de görülebileceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında özellikle gündüz sıcaklıklarının güneşlenmeyle Pazartesi ve Salı günleri iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, gece sıcaklıkları ile Doğu bölgelerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Ancak, Çarşamba günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzeybatı kesimlerde, Perşembe günü ülke genelinde hissedilir derecede azalması bekleniyor.

Rüzgarın yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de kuzeybatı yönlerden kuvvetlice, Çarşamba günü Kuzey Ege başta olmak üzere, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.