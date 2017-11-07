Yeni sistemin ilk provası 101 kampüste aynı anda yapıldı

İSTANBUL, (DHA)- LİSEYE girişte TEOG yerine gelen yeni sistemde öğrencileri bekleyen sınavın ilk provası Bahçeşehir Koleji tarafından yapıldı. 101 kampüste aynı anda yapılan sınavda öğrencilere yüzde 70\'i sekizinci sınıfı, yüzde 30\'u altıncı ve yedinci sınıfı kapsayan toplam 60 soru soruldu.

Sayısal ve sözel iki bölümden oluşan sınav için öğrencilere yeni sistemde açıklandığı gibi 90 dakikalık süre verildi. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürlük yöneticilerinin bir araya gelerek hazırladıkları sınav aynı anda Türkiye genelindeki tüm Bahçeşehir Koleji kampüslerinde yapıldı.

Sınavın ayrıntıları hakkında bilgi veren Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, \"Öğrencilerimize temel derslerden sorular sorduk. Sorularımız ağırlıklı olarak sekizinci sınıf müfredatına dayalıydı. Ancak açıklamalarda altıncı ve yedinci sınıf konularında da sorular çıkacağı söylendiği için sınavda bu sınıflara ait kazanımlara ilgili sorulara da yer verdik. Bu sorular genellikle sekizinci sınıf konular ile sarmallığı bulunan konulardan seçildi. Soru dağılımını yüzde 70 sekizinci sınıftan, yüzde 30 altıncı ve yedinci sınıftan yaptık\" diye konuştu.Yeni sınav sistemi açıklandığında öğrencilerin önce tedirginlik yaşadığını belirten Dr. Aslan,\"Bugün yaptığımız sınavın ardından öğrencilerimiz kendilerini biraz daha güvende hissettiler, soruları görüp sınav sisteminin nasıl olduğuna dair fikir sahibi oldular\" dedi.

ÖĞRENCİLER NE DİYOR?

İstanbul Erkek Lisesi\'ni hedefleyen sekizinci sınıf öğrencisi Umut Efe Akdağ, \"Yeni sınav sisteminde soru sayısı azaltıldı, açık uçlu soruların olmayacağı kesinleşti. Bu haber beni mutlu etti, çünkü çoktan seçmeli sorular bana daha kolay geliyor. Ama soru sayısının azaltılmasının iyi bir haber olduğunu düşünmüyorum. Soruların zorluğu da önemli, nasıl olacağını şu anda bilemiyoruz\" dedi. Önceden sadece sekizinci sınıf konularına çalıştığını dile getiren Akdağ artık altıncı ve yedinci sınıf konularına da yöneldiğini ve çalışma sisteminin değiştiğini belirtti. Deneme sınavının iyi geçtiğini de ifade eden Akdağ, sınavda ağırlıklı olarak sekizinci sınıf konularına ait soruların olduğunu bir yanlış beklediğini söyledi.

Yeni sınav sisteminin önceki sistemden daha zor olacağını belirten sekizinci sınıf öğrencisi Karin Dağ ise, \"Hem soru sayısı azaltıldı hem de altıncı ve yedinci sınıf müfredatları sınava dahil edildi. Bence bu şekilde elemeyi daha kolay yapabilecekler. Çünkü sorular daha zor ve kaliteli olacak. Ben kendimi başarılı bir öğrenci olarak gördüğüm için iyi okullara girme şansımın artacağına inanıyorum. Robert Lisesi\'nde okumak istiyorum. Bence bu ulaşabileceğim bir hedef. Çünkü sınav sistemi farklı olsa da konular aynı, çalışma sistemim aynı\" diye konuştu. Altıncı ve yedinci sınıftan sorular çıkacak olmasının kendisini zorlamayacağını dile getiren Dağ, \"Çıkacak soruların sekizinci sınıfın temelini oluşturan konulardan olacağını düşünüyorum. Şu anda daha çok test çözüyorum, motivasyonum arttı. Bugün okulumuzda yapılan deneme sınavında da sorular gayet kaliteli ve eleyiciydi. Bir veya iki yanlışım çıkar diye düşünüyorum\" dedi.

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