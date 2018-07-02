Yeni sisteme geçiş haftası: 3 kararname bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş için beklenen kanun hükmünde kararnameler (KHK), bu hafta gündem oluşturacak. Yeni sistem için ilk etapta üç ayrı kararname çıkarılacağı belirtilirken, bunlardan ikisi mevcut hükümet, sonuncusu da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanacak. Böylece Türkiye, 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tanışmış olacak.

Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’na yapılan atıflar kaldırılıyor

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre mevcut hükümet, seçimden önce TBMM’den aldığı Yetki Yasası kapsamında iki KHK çıkartacak. İlk kararnameyle Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’na yasalarda yapılan atıflar kaldırılacak. Atıfların 800 ayrı kanunu ilgilendirdiği belirtildi. Başbakan ve Bakanlar Kurulu ifadelerinin yer aldığı 5 bin civarında madde ayıklanacak. Başbakana ait tüm yetkiler, Cumhurbaşkanı’na aktarılacak.

Tüm bakanlıkların teşkilat yasaları iptal

İkinci kararname, hükümetin aldığı yetki yasası çerçevesinde tüm bakanlıkların teşkilat yasaları, mülga olacak şekilde iptal edilecek. Bu hafta, Cumhurbaşkanı’nın yemininden önce çıkarılacak bu KHK’lar nedeniyle devlet işleyişinde bir boşluk olmaması için yürürlük maddelerinde önlem alınacak. Yürürlük maddelerinde, yenileri kurulana kadar mevcut sistemin devam edeceği belirtilecek.

Cumhurbaşkanı’nın yemin edip göreve başlamasıyla yeni hükümet kurulmuş olacak ve yetki yasası görevini tamamlayacak.

Bakanlık atamalarında süre sınırı yok

Cumhurbaşkanı tarafından 1 No’lu kararname yayınlanacak. Bu kararnameyle bakanlıkların kuruluşu gerçekleştirilecek, yeni teşkilat şeması belirlenecek. 16 bakanlığın kuruluşuna ilişkin kararnamelerin yayınlanmasının hemen ardından da yeni bakanlar atanacak. Bakanların atamasıyla ilgili bir süre sınırı bulunmuyor. Ancak 16 bakan atamasının aynı anda yapılacağı belirtiliyor. Ardından sıra bürokrat atamalarına gelecek.

-Yeni sistemde müsteşarlıklar kaldırılacağı için birden fazla bakan yardımcısı atanacak.

-Müsteşarlık kalktığı için Milli İstihbarat ve Savunma Sanayii ‘başkanlık’ olacak; diğer başkanlıklarla birlikte Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacak.