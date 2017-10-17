'Yeni sistem, eski tezgâh'; AKP'li vekilin yayınevi, üniversiteye giriş sistemi netleşmeden kitap bastı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ın 5 gün önce açıkladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adlı yeni üniversiteye giriş sisteminin konu dağılımları kamuoyuna açıklanmamışken AKP milletvekilinin ortak olduğu Eğitim Vadisi isimli yayıncılık şirketi deneme sınavı kitapçıkları bastığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili konuşan CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İlgil, "Bakanlık daha sınavın adını yeni açıklamışken bu şirketin deneme sınavı basmaya başlaması, en kibar tabirle tuhaf bir durum” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan haberi aynen şöyle:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı’nın 5 gün önce adını açıkladığı yeni üniversiteye giriş sınavı (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), konu dağılımı başta olmak üzere birçok hususta belirsizliğini korurken, Eğitim Vadisi isimli bir yayıncılık şirketinin, deneme sınavlarını basmaya başladığı ortaya çıktı.

Bu eğitim-öğretim döneminde sınav değişiklikleriyle büyük bir mali krizle baş başa kalan eğitim kitapları basan yayınevleri, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) bilgi gelmesini beklerken, aradan sıyrılan Eğitim Vadisi, bastığı kitapçığı okullara satmak için sipariş almaya başladı bile.

YÖK’ten hemen 2 gün sonra

YÖK’ün yeni sınavı açıkladığı 12 Ekim’den 2 gün sonra kitapçığın ortaya çıkması, akıllara iki ihtimali getirdi:

* Yayınevi, daha sınavın tüm kriterleri belirlenmemiş olduğu için gelişigüzel bir kitapçık basıp, bu toz duman tabloyu paraya tahvil etmek istedi.

* Diğer yayınevleri konu dağılımını beklerken harekete geçen bu şirket, MEB’den bilgi sızdırdı ya da bizzat bilgilendirildi.

‘İşlevsel’ yönetim kadrosu

Yaklaşık 2 milyon 250 bin öğrencinin hazırlandığı üniversite sınavı için bu hızlı hamlesiyle pazarda büyük bir avantaj sağlayacak olan şirketin ortaklarının iktidarla bağlantısı ise seçenekleri azaltıyor.

Eğitim Vadisi, 2008’de kurulmuş bir şirket. Ortaklarından bazıları ise şöyle:

* AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş. Maviş’in şirketteki varlığını önemli kılan asıl unsur ise aynı zamanda TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi olması.

* Bir diğer isim ise daha önce Gaziantep’te AKP’den milletvekili aday adayı olan Ahmet Akça, Bafra İmam Hatip Lisesi’nden, mezun olduktan sonra Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamlıyor. Akça’nın kişisel sitesindeki galerilerde hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile hem eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile fotoğrafları var. Ayrıca Çözüm Eğitim Kurumları, Martı Okul Yayınları, Beyaz Kalem Yayıncılık şirketlerinin de kurucusu ve ortağı. Akça aynı zamanda Özel Öğretim Derneği’nin de başkanı. Söz konusu YSK deneme sınavlarının özel okullara ve ‘özel öğretim kurumu’ sıfatındaki dershanelere satılıyor olması, Akça’nın şirketteki hikmetinin altını çiziyor.

* Şirketin bir diğer ortağı ise AKP ile ilişkisi hep tartışılan Deniz Feneri Derneği’nin Ankara şubesi başkanı Mevlüt koca.

Yayınevi kabul ediyor

Eğitim Vadisi’nin internet sitesinde verilen telefon numarasını aradığınızda, telefon “Çözüm’e hoş geldiniz” diye açılıyor. Çözüm, Eğitim Vadisi’nin de ortağı olan Osman Öztürk’e ait bir şirket.

Bir veli olarak konuştuğumuz yetkili ise YSK sınavı için deneme sınavları kitapçıkları basmaya başladıklarını kabul ediyor. Kısa bir sürede dağıtım aşamasının başlayacağını, okullardan toplu siparişler alınarak kitapçıkların satılacağını ve ulaştırılacağını söyleyen yetkili, perakende satışlar için de satış ofislerine gitmek gerektiğini söylüyor. Konu dağılımı bile henüz kamuoyuna açıklanmayan YKS’nin, deneme kitapçıklarının şimdiden nasıl basıldığı sorusu ise havada bırakılıyor.

Ortak yanları: Erdoğan sevdalıları

TBMM Eğitim Komisyonu üyesi, AKP Milletvekili Nazım Maviş, tıpkı ortağı Ahmet Akça gibi bir Erdoğan âşığı. Birlikte çektirdikleri onlarca fotoğrafları var.

CHP’li İrgil: Tuhaf bir durum!

CHP’nin eğitimcilikten gelen milletvekillerinden Ceyhun İrgil, “Bakanlık daha sınavın adını yeni açıklamışken bu şirketin deneme sınavı basmaya başlaması, en kibar tabirle tuhaf bir durum” dedi. Son dönemde yapılan köklü değişikliklerle Milli Eğitim camiasında ciddi bir kaos olduğunu vurgulayan İrgil, “Birileri bu kaostan faydalanıyor. İçeriden aldıkları bilgilerle pazara hâkim oluyor. Soru bankası, çalışma kitapları, deneme sınavları derken tüketimin çok devasa olduğu bir pazar yaratıldı. Bu pazarda pay kapmaya çalışan yüzlerce şirket arasından bazılarının, derin bağlantılarla öne geçebiliyor olması, aynı zamanda rekabet etiği açısından da yanlış. Milli Eğitim’deki gelişmeler devlet sırrı gibi saklanmaya devam edildikçe, maalesef bu tablo değişmeyecek” diye konuştu.

Tekzip

Nazım Maviş'in avukatı İsmail Özoğul tarafından Cumhuriyet.'te yayımlanan habere ilişkin gönderilen tekzip metni şöyle: