Yeni Sinema Hareketi Ortaköy'de başlıyor

T24- Yeni Sinema Hareketi tarafından düzenlenen Yeni Sinema Günleri, 23 Nisan’da Ortaköy Feriye Sineması’nda başlıyor. 23 Nisan - 09 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte bazı gösterimlere filmlerin yapımcı, yönetmen ve oyuncuları da katılıp gösterim sonrası sinemaseverlerle bir arada olacak, program özel sohbet oturumları ve partilerle de zenginleşecek.
Etkinlikte gösterilecek filmler şöyle: 11′e 10 Kala, Bornova Bornova, Bu Ne Güzel Demokrasi, Gitmek: Benim Marlon ve Brandom, Hayat Var, Hayatın Tuzu, Hazan Mevsimi: Bir Panayır Hikayesi, İki Çizgi, İki Dil Bir Bavul, Kıskanmak, Nokta, Pandora’nın Kutusu, Sonbahar, Süt, Tatil Kitabı, Uzak İhtimal, Üç Maymun. Etkinlikte biletler 6 TL, öğrencilere ise 4 TL. 50 TL verenler ise tüm filmlere girebiliyor.