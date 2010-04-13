Yeni Sinema Hareketi Ortaköy'de başlıyor

T24- T24-

Etkinlikte gösterilecek filmler şöyle: 11′e 10 Kala, Bornova Bornova, Bu Ne Güzel Demokrasi, Gitmek: Benim Marlon ve Brandom, Hayat Var, Hayatın Tuzu, Hazan Mevsimi: Bir Panayır Hikayesi, İki Çizgi, İki Dil Bir Bavul, Kıskanmak, Nokta, Pandora’nın Kutusu, Sonbahar, Süt, Tatil Kitabı, Uzak İhtimal, Üç Maymun. Etkinlikte biletler 6 TL, öğrencilere ise 4 TL. 50 TL verenler ise tüm filmlere girebiliyor.