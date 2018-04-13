Yeni sınav sistemine karşı itiraz davası açtılar: Öğrencilerin geleceği karartılmak isteniyor

Eğitim Sen, Öv-Der ve Veli-Der'in TEOG yerine getirilen Ortaöğretime Geçiş Sistemi Yönetmelik ve Yönergesi’ne karşı Danıştay’da itiraz davası açtı.

Danıştay önünde yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “TEOG’un kaldırılarak yerine getirilen çember sistemiyle, sayıları 1 milyonu aşan öğrencilerimizin geleceği karartılmak isteniyor, istemedikleri okullara gitmeleri sağlanıyor. Öğrencilerimize, çocuklarımıza 9 liseden 5’ini tercih etmek zorundasınız deniyor” dedi.

MEB’in merkezi sınav sonuçlarında yüzde 10’luk başarı dilimine giren öğrencilere dayattığı gibi adrese dayalı yerleştirmede de öğrencilerin fiilen mesleki ve imam hatip liselerine yönlendirildiğini ifade eden Aydoğan, neden adrese dayalı yerleştirmede üç çember oluşturulduğunun yanıtının bu dayatmada çıktığını, çünkü öğrencilerin 2. ve 3. tercihleri fiilen ağırlığını yitirdiğini söyledi.

Aydoğan, “Kısacası AKP ve MEB, imam hatip liselerinden ve meslek liselerinden yetişmiş bir gençlik yaratmak istiyor. Çünkü istiyorlar ki, yoksulların çocuğu okumakla uğraşmasın, meslek edinsin, işçi olsun. Çünkü istiyorlar ki, her türlü sömürüye, tacize, tecavüze, zorbalığa, iş cinayetine 'kader' diyen nesiller yetişsin. Çocuğunu bu sistemden kurtarmak isteyenlere ise özel liseleri adres gösteriyorlar” diye konuştu.

Bu nedenle tüm velilerimize çağrıda bulunduklarını belirten Aydoğan, açılan davanın sadece 1 milyon öğrencinin değil, tüm toplumun ve tüm çocukların davası olduğunu dile getirdi.

Hiçbir çocuğun bu dayatmaları hak etmediğini belirten Aydoğan, “Tüm velilerimize, kamusal, bilimsel eğitimden yana tüm yurttaşlara çağrı yapıyoruz. Çocuklarımızın geleceğini karartacak bu yasayı birlikte durdurabiliriz. Herkesi yarın çok geç olmadan, çocuklarımız için, bu ülkenin geleceği için harekete geçmeye çağırıyoruz. Çünkü çocuklarımızın, öğrencilerimizin kaybetmesini değil, kazanmalarını, yarına güvenle bakabilmelerini istiyoruz” dedi.