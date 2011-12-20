-Yeni SGK binaları vatandaş odaklı ADIYAMAN (A.A) - 20.12.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, sosyal güvenlik alanında yapılan çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, ''yeni hizmet binalarımızda, vatandaş odaklı çalışma yapıyoruz'' dedi. Bakan Çelik, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adıyaman İl Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılışında, Türkiye'nin değişik illerinde hizmete giren yeni SGK hizmet binalarında, insanlara en iyi hizmeti verebilmek için çok etkin çalışmalar yaptıklarını, bu alandaki çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Daha önce sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için 240 gün prim ödemesi yapılması gerekirken, günümüzde bu sürenin kısaldığını ve 30 günlük prim ödemesi yapılarak bu hizmetten faydalanılabildiğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu: ''Türkiye'nin tüm illerinde yeni SGK binaları yapıyoruz. Amacımız, sosyal güvenlik alanındaki hizmetlerin yerinden verilebilmesi. Artık, insanlarımız, SGK ile ilgili işlemlerini kendi illerinde ve fazla zaman kaybetmeden yapabilecek bir konuma geldi. Bizler, hizmeti vatandaşımızın ayağına götürmek için çalışmalar yapıyoruz. Bizim için önemli olan insandır, insanı esas alan bir hizmet anlayışına sahibiz. Yeni binalarımızda, vatandaş odaklı bir çalışma yapıyoruz. Türkiye, her alanda olduğu gibi SGK alanında da insanlara hizmet vermek için çalışmalar yapıyor. Hükümetimizin, bu alandaki çalışmaları sürüyor.'' Adıyaman Valisi Ramazan Sodan ise SGK binasının, Adıyaman'da önemli bir hizmeti yerine getireceğini bildirdi. Vali Sodan, sadece Adıyaman'da değil, ilçelerde de SGK hizmet binalarını açıldığını dile getirerek, vatandaşların hizmeti yaşadıkları yerlerde almalarının son derece önemli olduğunu kaydetti. Bakan Çelik, açılışın ardından yeni hizmet binasını gezdi ve personelle görüştü. Çelik, personelin işlerini en kısa zamanda yapmalarının önemine dikkati çekerek, vatandaşa en iyi hizmetin verilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu.