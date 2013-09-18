'Yeni sezon, yeni umutlar'

Evin İlyasoğlu

Cumhuriyet

AKM onarılacak mı, yıkılıp yenisi mi yapılacak, yoksa yerine bir AVM mi yükselecek soruları yanıtlarını beklerken İstanbul rengârenk müzik günleriyle yeni umutlara hazır.

Yaz biterken insana bir hüzün çöker. Oysa yüzümüzü kışa çevirip bir sanat takvimi yaparsak yeni mevsim bize yeni umut kapıları açacaktır.

İşte İstanbul’daki klasik müzik dünyasından kısaca bir tanıtım:

Yıllardır AKM’sizlik yakınmamız sürüyor. Bina onarılacak mı, yıkılıp yenisi mi yapılacak, yoksa yerine bir AVM mi yükselecek!

Bunların yanı sıra devlet opera-balesi ve devlet orkestrasının yazgısını belirleyecek yasanın tedirgin bekleyişi de sürmekte. Bu kurumlar şimdilik kendi kendilerine olanaklar yaratarak yaşam savaşı veriyorlar.

İDSO’nun açılış konseri 30 Eylül’de Aya İrini’de yer alacak ve Beethoven’in 9. Senfonisi’ni şef Gürer Aykal yönetecek. Kadıköy Süreyya Operası’nda temsillerini sürdüren İstanbul Devlet Opera ve Balesi perdelerini geçen yıllardan bir prodüksiyonla, Britten’ın “Kötülüğün Döngüsü”yle açıyor. Baledeki yeni prodüksiyon 11 Ekim’de: “Genç Werther’in Acıları.”

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası artık yalnız kendi serisinde değil, İstanbul’un çeşitli konser dizilerine de destek veren bir topluluk oldu. Lütfi Kırdar Salonu’ndaki açılışı şef Sacha Goetzel yönetecek. Pekineller’in solistliğindeki programda Mendelssohn’un iki-piyano konçertosu ve Brahms’ın 2. senfonisi var.

Bu arada İKSV’nin ilkbaharda ertelenen açılış konseri 10 Kasım gecesi Lütfi Kırdar’da yer alacak. Güher-Süher Pekinel’e onur ödülü sunulacak. Törenden sonra Sacha Goetzel yönetimindeki BİFO, Waxman’ın “Carmen Fantezisi”ni ve Berlioz’un “Fantastik Senfonisi”ni çalacak. Konserin solisti Pekinel projesinin desteklediği gençlerden kemancı Veriko Cumburidze.

İşSanat merkezindeki sezon açılışını da 3 Kasım’da Sacha Goetzel yönetimindeki BİFO yapıyor. Solist, Brahms’ın 1. piyano konçertosuyla Özgür Aydın.

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall, 9 Ekim’de İngiliz sanatçılarla mevsimi açıyor: Dünyanın parlayan keman yıldızlarından Charlie Siem’in Türkiye’deki bu ilk konserinde Caroline Jaya-Ratnam piyanoda yer alacak. Progamda Grieg’in 3. Sonatı, Ravel’in “Çigan”ı, Brahms’ın 3. Sonatı ve Hubay’ın “Carmen Fantezisi” var.

İstanbul Resitalleri serisi, genç Fransız piyanist David Kadouch ile 5 Ekim’de Emirgan Sabancı Korusu’ndaki The Seed Salonu’nda mevsimi açıyor.

Notre Dame de Sion Lisesi’nde kurulan Orkestra Sion’un da artık düzenli konserleri var: Orçun Orçunsel yönetiminde 28 Eylül’de yapılacak açılış konserinde solist klarinetçi Dimitri Ashkenazy. Copland’ın Klarinet Konçertosu’nu çalıyor.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 9 Ekim’de Rengim Gökmen yönetimindeki CRR Orkestrası’yla; Tekfen Filarmoni Orkestrası ise 3 Ekim’de Lütfü Kırdar Salonu’nda James Judd yönetimindeki konserle mevsimi açıyorlar.

İstanbul rengârenk müzik günleriyle yeni kışa, yeni umutlara hazır.