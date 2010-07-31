Yeni sezon için mutlaka almanız gerekenler

T24- Gardırobunuzu yeni sezona hazırlamaya ne dersiniz? Yanıtınız 'evet'se, işte size ilk ipucu: 1950'lerin etkisini sık sık göreceğimiz bir sezon bekliyor bizi. Biraz hafızanızı tazeliyim...



Grace Kelly tarzı, belden kemerle sıkılan kloş ya da kalem etekler, belin formunu ortaya çıkarıyor. Başrolde yine elbise var! Ama bu kez elbiselerde kadınsılık ön planda, dişilik değil... Renkler ise bulutlu. Sanki modacılar giydiğimiz kıyafetlerin içinde inci gibi parlamamızı istiyor... Kumaşlar retro hisli; abiye kumaşın üzerinde bile yün detaylar var. Yün sezonun başrol oyuncusu.

ETEKLERDE DEVRİM



Daha hafif ve modern tasarımlarda ise parlak renkler kullanılmış. 70'leri andıran yüksek belli pantolonlar, bol paçalarla tamamlanıyor. Vücudu saran bu tarz, 'ince bel-sıfır göbek' demek, unutmayın! Sigarette pantolonlar, skinny'lerin pabucunu dama atıyor. Eteklerde devrim var! Tasarımcılar, erkeksi tarzla kadınsılığı karıştırıp ortaya 'neogeyşamsı' uzun abiye etekler çıkarmışlar. Sonra da bu etekleri yün kazaklarla kombinlemişler. Bir metre boyumla giymeyeceğim için çok üzgünüm. Hayvan baskılı kumaşlara iç ve dış giyimde sık sık rastlayacağız. Zira siyah ve beyaz renkler ne kadar klasikse, leopar deseni de o kadar klasik artık. Yeni sezonda tweet paltolar, klasik trençkotlar ve en eğlencelisi pelerinler var! Pelerin süperdir, bedensiz, ısıtan, rahat bir üsttür. Üstüne üslük eğlencelidir de... Kısa boyluysanız kısasını, uzunsanız uzununu tercih edeceksiniz o kadar! Yazın beyaz bikinisi-mayosu olmayanın modadan bahsetmeye hakkı yoktu, kışın ise beyaz kürkü olmayan konuşamayacak! (Bu arada sahtesini tercih ve tavsiye ederim.) Gelelim aksesuvarlara... En çok dikkat çekenler yine kemerler. Öylesine bağlanmış gibi görünenleri sezonun ve belinizin olmazsa olmazı. Şapkalar altından platin çağına yükseldi. Artık mağazalar, butikler yetmiyor; şapkalar özel tasarlatılıyor, ona göre... Yeni sezonda da yüksek topuklar var ama şükür ve müjde küçük-orta topuklar da var. Bu ayakkabıyla soket çorap giyme işine ya alışacağız ya alışacağız. Çünkü gittikçe daha sık karşımıza çıkacak ve farkına varmadan bir bakmışız giymişiz bile... En ama en yeni aksesuvar ise eldiven. Uzun, rengarenk, çeşit çeşit eldivenler de eskiye dönüşün son noktası.

TülIN:



Sabo IN, hatta kışın da IN olacak.

TülOUT:



Plastik OUT. Net ve kısa oldu ama öyle...