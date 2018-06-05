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Ekonomi

Yeni sezon deri ve kürk defilesi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Leather & Fur Fashion Show'da yapılan defilede yeni sezon deri ve kürk koleksiyonu sunuldu

05 Haziran 2018 15:44

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Leather & Fur Fashion Show\'da yapılan defilede yeni sezon deri ve kürk koleksiyonu sunuldu.
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği\'nin (İDMİB) destekleri, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği\'nin çalışmalarıyla düzenlenen Leather & Fur Fashion Show kapsamında Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde defile yapıldı. Podyuma çıkan 21 manken 100\'ün üzerinde yeni sezon deri ve kürk koleksiyonunun sunumunu yaptı.
Defileyi fuara katılan deri sektörünün temsilcileri ilgiyle izledi.

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