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Yeni sevgilisiyle tatilde

Bilge'den ayrılan Tarkan, yeni kız arkadaşıyla tatil için Uzakdoğu'ya gitti

18 Eylül 2008 03:00

Tarkan, evleneceği yönünde haberlerin birbiri ardına geldiği dönemde altı yıllık sevgilisi Bilge Öztürk'ten ayrıldı. Baş başa çıkılan bir veda yemeğiyle dört ay önce noktalanan bu ilişkiden sonra ortadan kaybolan ve özel hayatına dair hiçbir açıklama yapmayan sanatçının cephesinden çok geçmeden yeni bir 'ilişki' haberi geldi.

Tarkan, adını da yüzünü de herkesten sakladığı, popüler olmayan mekânlarda buluştuğu yeni sevgilisini bugüne kadar herkesten gizlemeyi başardı; ancak tatil için gittiği havaalanında hayranlarına yakalandı.

Dört gün önce yeni kız arkadaşıyla Uzakdoğu'ya giden sanatçı, yolculuk boyunca ilgi odağıydı. Singapur'da bir aktarma yapan çiftin tatili nerede geçirdikleri ise, henüz netlik kazanmadı.

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