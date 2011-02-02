Yeni sevgilisi İranlı!

T24

Beş yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, ilk olarak Miss Turkey 2010 finalistlerinden Başak Bilginer, ardından Yeliz Şar’la adı aşk dedikodularına karışan Mehmet Ali Erbil, ibreyi yurt dışına çevirdi.İki hafta önce Hollandalı Mendi ile fotoğraflanan şovmen, önceki akşam İranlı şarkıcı Sahar’la birlikteydi.Erbil, şarkıcıyla Etiler’de bir lokantada baş başa akşam yemeği yedi. Lokantanın üst katına ikiliden başka kimse alınmazken, mekan çıkışı basın mensuplarının “Yanınızdaki hanımefendi kim?” sorusuna Erbil, “Sahar sanatçı arkadaşımız, tanımazsınız” diyerek gülümsedi.Sahar Hattati, Eylül 2010’da Çarkıfelek programına katılıp dans etmişti.