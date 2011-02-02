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Yeni sevgilisi İranlı!

Mehmet Ali Erbil’in adı bu kez İranlı şarkıcı Sahar’la anılıyor...

02 Şubat 2011 02:00

T24 - Tuğba Coşkun’dan boşandıktan sonra hızla gecelere dalan Mehmet Ali Erbil’in adı bu kez İranlı şarkıcı Sahar’la anılıyor

Beş yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, ilk olarak Miss Turkey 2010 finalistlerinden  Başak Bilginer, ardından Yeliz Şar’la adı aşk dedikodularına karışan Mehmet Ali Erbil, ibreyi yurt dışına çevirdi.   

YENi SEVGiLiSi İRAN’DANİki hafta önce  Hollandalı Mendi ile fotoğraflanan şovmen, önceki akşam İranlı şarkıcı Sahar’la birlikteydi.

Erbil, şarkıcıyla Etiler’de bir lokantada baş başa akşam yemeği yedi. Lokantanın üst katına ikiliden başka kimse alınmazken, mekan çıkışı basın mensuplarının “Yanınızdaki hanımefendi kim?” sorusuna Erbil, “Sahar sanatçı arkadaşımız, tanımazsınız” diyerek gülümsedi.
Sahar Hattati, Eylül 2010’da Çarkıfelek programına katılıp dans etmişti.


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