Yeni seçimler 7 Haziran'da

Yüksek Seçim Kurulu tarafından çeşitli nedenlerle seçimi iptal edilen 30 belediye başkanlığı ile 11 beldede belediye meclisi üyeliğine ilişkin seçimler, 7 Haziran Pazar günü yapılacak.



29 Mart 2009 Pazar günü yapılan genel mahalli idareler seçiminin kesin sonuçları ilan edildi.

YSK kararına göre, 2 bin 931 belediyede belediye başkanlığı seçimi yapıldı, ancak 30 belediyenin belediye başkanlığı seçimi iptal edildi. Seçimi yapılan 32 bin 475 belediye meclisi üyeliğinden, 11 beldedeki belediye meclisi üyeliğine ilişkin seçimler de iptal oldu.



Bu yerlerde yenileme seçimleri, 7 Haziran 2009 Pazar günü yapılacak.

Belediye ve il genel meclisi seçimlerinde, seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilan edilmesine gerek olmayacak. 29 Marttaki seçime katılmış siyasi partiler ve bağımsız adaylar, 7 Hazirandaki yenileme seçimine aynen katılabilecek.



Siyasi partiler, yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar, ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek. Birleşik oy pusulalarının basımında bugünkü seçim için uygulanan esaslar aynen geçerli olacak.



Yenileme seçiminde, 29 Martta yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın kullanılacak. Seçim takvimi, seçimi yönetecek ilçe seçim kurullarınca hazırlanıp uygulanacak.

Yenileme seçiminin yapılacağı 7 Haziranda, çeşitli nedenlerle seçimi iptal edilen muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri de gerçekleştirilecek.



Nerelerde yapılacak?



YSK'nın iptaline karar verdiği ve 7 Haziranda yenileme seçimi yapılacak belediye başkanlıkları ve il genel meclisi üyelikleri şöyle:



1-Adana Yumurtalık Kaldırım beldesi belediye başkanlığı

2-Adıyaman Besni Çakırhüyük beldesi belediye başkanlığı

3-Afyonkarahisar Bolvadin Özburun beldesi belediye başkanlığı

4-Aksaray Ağaçören Camili beldesi belediye başkanlığı

5-Aksaray Merkez Sultanhanı kasabası belediye başkanlığı

6-Aydın Söke Bağarası beldesi belediye başkanlığı

7-Aydın Koçarlı ilçe seçim çevresi belediye başkanlığı

8-Çankırı Yapraklı ilçe seçim çevresi belediye başkanlığı

9-Çorum Mecitözü ilçe seçim çevresi belediye başkanlığı

10-Denizli Çal Selcen beldesi belediye başkanlığı

11-Elazığ Ağın ilçe seçim çevresi belediye başkanlığı

12-Gaziantep Nizip Salkım beldesi belediye başkanlığı

13-Giresun Merkez Duroğlu beldesi belediye başkanlığı

14-Gümüşhane Merkez Tekke beldesi belediye başkanlığı

15-Isparta Şarkikaraağaç ilçe seçim çevresi belediye başkanlığı

16-Kayseri Tomarza Dadaloğlu beldesi belediye başkanlığı

17-Kırşehir Çiçekdağı Köseli beldesi belediye başkanlığı

18-Konya Akşehir Engili beldesi belediye başkanlığı

19-Kütahya Gediz Fırdan beldesi belediye başkanlığı

20-Mardin Nusaybin Girmeli beldesi belediye başkanlığı

21-Muğla Bodrum Yalı beldesi belediye başkanlığı

22-Muğla Fethiye Seki beldesi belediye başkanlığı

23-Niğde Bor Kızılca belediye başkanlığı

24-Ordu Fatsa Aslancami beldesi belediye başkanlığı

25-Sakarya Akyazı ilçe seçim çevresi belediye başkanlığı

26-Sakarya Karasu Kurudere beldesi belediye başkanlığı

27-Şanlıurfa Birecik Ayran beldesi belediye başkanlığı

28-Trabzon 2.Merkez Gürbulak beldesi belediye başkanlığı

29-Yozgat Kadışehri ilçe seçim çevresi belediye başkanlığı

30-Yozgat Sorgun Gülşehri beldesi belediye başkanlığı



İptal edilen belediye meclis üyeliği



1-Aksaray Ağaçören Camili beldesi belediye meclis üyeliği

2-Gümüşhane Merkez Tekke beldesi belediye meclis üyeliği

3-Kayseri Tomarza Dadaloğlu beldesi belediye meclis üyeliği

4-Mardin Nusaybin Girmeli beldesi belediye meclis üyeliği

5-Muğla Fethiye Seki beldesi belediye meclis üyeliği

6-Muş Varto ilçe seçim çevresi belediye meclis üyeliği

7-Samsun Ondokuz Mayıs Yörükler beldesi belediye meclis üyeliği

8-Şanlıurfa Birecik Ayran beldesi belediye meclis üyeliği

9-Yozgat Kadışehri ilçe seçim çevresi belediye meclis üyeliği

10-Yozgat Sorgun Gülşehri beldesi belediye meclis üyeliği

11-Muğla Bodrum Yalı beldesi belediye meclis üyeliği