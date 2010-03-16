Yeni seçim yasası meclise sunuldu

T24 -

AKP TBMM’ye 28 maddeden oluşan yeni seçim yasası teklifini sundu. Demokratik açılım kapsamında seçimlerde Türkçe dışında bir dilde propaganda yapma yasağının kaldırılacağını ve Kürtçe propagandaya imkân tanınacağını belirten AKP’nin TBMM’ye sunduğu 28 maddelik yasa teklifinde, bu konuya yer verilmedi. Teklif yasalaştığında partilere seçim bürosu açma, seçime eksik listeyle girme hakkı tanınacak. Pusulada aynı sütuna iki kez “evet” mührünün basılması ya da katlama halinde mühür bulaşması gibi durumlarda, verilen oy geçerli sayılacak. Partiler ayrıca artık cep telefonlarına mesaj atabilecek.AKP Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek’in imzasını taşıyan teklifle getirilen yeniliklerden bazıları şöyle:* Partilerin il ve ilçe başkanlıkları ile bağımsız adaylar, seçim büroları açabilecek. Seçim büroları 23.00’e kadar açık tutulacak.* Oy verme gününden önceki gün saat 18.00’e kadar; internet ortamında, e-posta yoluyla veya cep telefonlarına SMS gönderilerek propaganda yapılabilecek. YSK, daha önce partilere cep telefonuna mesaj göndermelerini yasaklamıştı.* Adaylar, reklam için değeri 5 TL’yi geçmeyen kalem, anahtarlık, ajanda, şapka, çanta, tişört gibi tanıtım malzemesi dağıtabilecek. Seçmenlere CD ve DVD de verilebilecek.* Afişlerin asılacakları yerler yeniden tanımlanırken, vatandaşlara da konut ve işyerlerine afiş-poster asabilme hakkı tanındı. İlan ve reklamlar her türlü vergi ve harçtan muaf olacak.* Sokak, cadde ve köprülere, bina duvarlarına afiş, poster asılamayacak. Şehir içi ve dışı toplu taşıtları ile raylı sistemler ve istasyonlarında ise propaganda amacıyla afiş poster asılamayacak.* Oy sandıkları, şeffaf, ısıya ve kırılmaya dayanıklı sert plastikten yapılacak.* Oy verme kabinleri ise portatif metal profil ve içini göstermeyen kumaştan yapılacak.* Seçmen oy verme kabinine, cep telefonu, fotoğraf makinesi veya diğer görüntü kaydedici, haberleşme cihazlarıyla giremeyecek.