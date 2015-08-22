Yeni seçilen 369 milletvekili, Meclis'teki mesailerinde 24 saati bile doldurmadı

Meclis bu dönem 8 toplantı yaptı, yeni seçilen 369 milletvekili toplam 22 saat 23 dakika çalıştı. Seçim olursa ‘en kısa mesai rekoru’ kırılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1 Kasım tarihini verdiği seçime hazırlanan mevcut parlametoyu oluşturan 7 Haziran, yakın tarihin en sıkıntılı seçimlerinden biri olarak öne çıktı. Erdoğan’ın da meydanlara inmesiyle büyük çekişmeye sahne olan bu seçimlerde önemli ilkler yaşandı. AKP, 2002’den bu yana kesintisiz sürdürdüğü tek başına iktidarını kaybederken, Kürt siyasi hareketi de tarihinde ilk kez seçimlere kendi partisiyle katıldı. Seçim barajını aşan HDP, MHP ile aynı sayıda, 80 vekille Meclis’e girdi. Seçimlerden sonra yeniden sertleşen siyasi iklim ve tırmanan çatışma ortamı ise muhtemel 1 Kasım seçiminin daha da zorlu geçmesini sağlayabileceği belirtiliyor.

En renkli Meclis

Hürriyet'in haberine göre, 7 Haziran seçimleriyle oluşan Meclis’te geçen yasama döneminden farklı olarak 369 yeni isim yer aldı. AKP’den 151, CHP’den 85, MHP’den 61, HDP’den de 72 yeni isim geldi. Bu Meclis kadın vekil sayısının yanı sıra AKP, CHP ve HDP’den seçilen Ermeni, Süryani, Ezidi ve Roman vekilleriyle de tarihin en renkli dönemlerinden biri oldu. 100’e yakın kadın vekilin yer aldığı Meclis’te 21 başörtülü vekil ilk kez yemin etti. Ermeni vekiller HDP’den Garo Paylan, CHP’den Selina Doğan ve AK Parti’den Markar Eseyan, Süryani HDP Mardin Milletvekili Erol Dora ve Ezidi HDP’li Feleknas Uca’nın yan ısıra CHP’li Özcan Purçu da Meclis’in ilk Roman vekili oldu. Ancak bu vekillerden bir kısmı 24’üncü dönemden önce Meclis’te görev yapmış kişilerden oluştu.

Koltuğa oturmadan seçime

Kısa süreli bu dönemde bir başka ilk de, milletvekili makam odalarının bulunduğu yeni Halkla İlişkiler Binası’nda yer bulunamadığı için odasız kalan vekillerin daha koltuğa oturmadan seçime gidecek olmalarıyla ortaya çıktı. Bu dönem yeni seçilen isimlerden 30 kadarına oda bulunamadı. Bu vekillerden bazılarının sorunu komisyon odalarındaki yer ayarlamalarıyla aşılırken 10 vekil için ise uygun bir yer bulunamadı.

7 Haziran seçimlerinin ardından 23 Haziran’daki yemin töreniyle iş başı yapan bu Meclis araya giren uzun hükümet çalışmaları nedeniyle en kısa süre mesainin yapıldığı dönem olarak da tarihe geçti. 25. dönem Meclis Genel Kurulu sadece 8 kez toplandı. Bu 8 birleşimde de Genel Kurul toplam 22 saat 23 dakika çalıştı. En uzun süreli birleşim, yemin töreninin yapıldığı ilk birleşim oldu. Bu birleşim 9 saat 42 dakika sürdü. Meclis Başkanlığı seçimlerinin yapıldığı 30 Haziran tarihindeki birleşim 2 saat 36 dakika, 1 Temmuz tarihindeki birleşim de 2 saat 13 dakika sürerken, Meclis’in 7 Temmuz’daki “aç-kapa” birleşimi muhalefetin tepkisine karşın sadece 2 dakika sürdü. UNIFIL tezkeresinin görüşüldüğü 8 Temmuz’taki 5. birleşim 2 saat 6 dakika, Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin oluşumunun sağlandığı 9 Temmuz’daki 6. birleşim 39 dakika, 14 Temmuz’daki 7. birleşim 2 saat 12 dakika, CHP’nin olağanüstü toplantı çağrısıyla yapılan 29 Temmuz’daki 8. birleşim de 2 saat 53 dakika sürdü. AK Partili İsmet Yılmaz da, Meclis tarihinin en kısa süreli başkanlarından biri olarak tarihe geçecek.