-Yeni sayısal oyun makineleri geliyor ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Milli Piyango İdaresi, yaklaşık 20 milyon dolar harcayarak sayısal oyunlar sistemini, idarenin iletişim sistemini ve oyun terminallerini baştan aşağı yeniliyor. Yeni yılda, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara oyunlarının oynandığı bayilerdeki eski makinelerin yerine çok daha hızlı işlem yapan, dokunmatik ekranlı, 3G teknolojisine sahip makineler kullanılacak. Sayısal oyun sistemi alt yapısının yetersiz hale gelmesi ve mevcut makinelerin ömrünü tamamlaması nedeniyle bir süredir sıkıntılar yaşayan İdare, 2012 yılına yeni sayısal makinelerle girmeye hazırlanıyor. İdare, yeni sistemle birlikte iletişim altyapısında da GSM operatörlerinden 3G hizmeti almaya başlayacak. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer, bayilerdeki sayısal oyun makinelerinin 1996-1998 yılları arasında kurulduğunu, aradan geçen zaman içerisinde bu makinelerin performansının düştüğünü, teknolojisinin eskidiğini belirtti. Bu konuda gerek bayilerden gerekse vatandaşlardan bir çok kez şikayet geldiğini anlatan Biçer, ''Bu zamana kadar makineleri yenilemememizin nedeni özelleştirme çalışmalarıydı. 2003'te başlayan özelleştirme çalışmaları 2009'a kadar devam etti. Bugün itibariyle özelleştirmeye ilişkin yeni bir karar olmadığı için Maliye Bakanlığından sayısal makinelerin yenilenmesi onayını aldık'' dedi. Yeni sayısal oyun makineleri ve iletişim altyapısının yenilenmesiyle ilgili olarak 4-5 ay önce ihaleye çıkıldığını ifade eden Biçer, İdarenin tüm sistemlerinin yenilenme maliyetinin 19 milyon 400 bin dolar olduğunu kaydetti. Türkiye genelinde kullanılan yaklaşık 4 bin sayısal oyun makinesini, Aralık ayından itibaren toplayacaklarını ve yerine yenilerini vereceklerini anlatan Biçer, 2012 yılının ilk çeyreği itibariyle de sayısal oyun makinelerinin ve merkezi oyun sisteminin tümüyle yenilenmiş olacağını söyledi. Biçer, iletişim altyapısı ve sayısal oyun makinelerinin yenileme çalışmalarının 2012 yılının ilk aylarında tümüyle tamamlanmış olacağını söyledi. Yeni yılla birlikte sayısal oyun makineleri sayısını da 5 bine çıkaracaklarını anlatan Biçer, şöyle konuştu: ''Mevcut sayısal oyun makineleri eskidikleri için zaman zaman arızalanıyorlardı. Yeni sayısal oyun makineleri 2 yıl garantili olacak. Bu makineler daha seri, daha şık görünüşlü, kullanımı kolay, kupon üretimi daha hızlı olan dokunmatik ekranlı makineler olacak. Dolayısıyla sayısal oyunların devir haftalarında bayilerin önündeki uzun kuyrukları artık göremeyeceğiz çünkü yeni makineler daha hızlı çalışacak. Yeni makinelerin kurulum çalışmaları aralık ayında başlayacak. Bunun yanı sıra iletişim altyapısını da tümüyle yeniliyoruz. Yeni sistemle birlikte iletişim altyapısı anlamında GSM operatörlerinden 3G hizmeti almaya başlayacağız. Bu da tabi oyun makineleri ile merkez arasındaki işlem süresini hızlandıracak. Dolayısıyla bir bayi günde bin işlem yapıyorsa belki şimdi 2 bin işlem yapabilecek. Bu yenilenme sayesinde önümüzdeki yıl yüzde 25 hasılat artışı bekliyoruz.'' Önümüzdeki günlerde yeni makinelerle ilgili olarak Türkiye genelindeki tüm bayilere eğitim vereceklerini anlatan Biçer, yeni makinelerin mevcut bayilere ek maliyet getirmeyeceğini kaydetti. -AVM'lere bayilik verilecek- Biçer, ticari satışlarını artırmak amacıyla önümüzdeki dönemde artık kapalı kullanım alanı 7 bin metrekarenin üzerinde olan AVM'lere de bayilik vereceklerini söyledi. Bu konuda AVM'lere yazı gönderdiklerini ve ve başvuruları almaya başladıklarını anlatan Biçer, yeni sayısal oyun makinelerini AVM'lere de göndereceklerini sözlerine ekledi.