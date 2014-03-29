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Yeni Savunma Sanayi Müsteşarı İETT’den

10 yıldır sürdürdüğü Savunma Sanayi Müsteşarlığı görevinden alınan Murat Bayar'ın yerine gelecek isim belli oldu

29 Mart 2014 18:19

Hükümetin Savunma Sanayi Müsteşarlığı gibi kritik bir görev için tercihi İstanbul Büyükşehir Belediye bürokrasisi oldu. İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı’nın Murat Bayar’dan boşalacak Savunma Sanayinin yeni Müsteşarı olacağı söyleniyor.

İETT Genel Müdürlüğü’nden Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na geçmesi beklenen Hayri Baraçlı, Türkiye Şeker Fabrikaları Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Koordinatörlüğü, Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Danışmanlığı, İDO Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Güreş Federasyonu Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştu.

 

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