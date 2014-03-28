Görevinden alınan Savunma Sanayii Müsteşarı, Başbakanlık Başmüşavirliği'ne atandı

Suriye'ye müdahale ihtimallerinin tartışıldığı ses kaydının yayınlanmasını ardından üçlü kararnameyle görevinden alınan Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, aynı gün içinde Başbakanlık Başmüşaviri olarak atandı.

İnternette yayınlanan ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine MİL-GEM ihalesinin Koç grubundan alınarak Metin Kalkavan'a ait Sedef Denzcilik A.Ş.'ye verildiği iddiasını içeren ses kayıtlarında adı geçen Murad Bayar'ın yerine ise yeni müsteşar atanana kadar Müsteşar Yardımcısı Faruk Özlü vekalet edecek.

Bayar'ın görevden alındığı bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile açıklanmıştı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, "Bayar'ın Başbakanlık Başmüşaviri olarak atanması uygun görülmüştür" denildi. Açıklamada, Savunma Sanayii Müsteşarlığına Müsteşar Yardımcısı Faruk Özlü'nün vekâlet edeceği belirtildi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı halen Çinli CPMIEC ile uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi projesi için görüşmeler sürdürüyor.

Ayrıntılar geliyor...