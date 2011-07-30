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Yaşam

Yeni şarkılarından albüm yapılacak

Amy Winehouse’a yakın kaynaklara göre sanatçının bir albümden fazlasına yetecek kadar daha önce hiç ortaya çıkmamış şarkısı var.

30 Temmuz 2011 03:00

T24 - Amy Winehouse’a yakın kaynaklara göre sanatçının bir albümden fazlasına yetecek kadar daha önce hiç ortaya çıkmamış şarkısı var.

 

Amy Winehouse’ın daha önce duyulmamış en azından 12 şarkısı olduğu söylendi. Winehouse’ın çalıştığı plak şirketi Island Records’ın sahibi olan Universal ölümünden önce sanatçının bu şarkılara demolar oluşturduğunu da açıkladı.


Şirketin temsilcisi, “Her ne kadar Winehouse, 2006’da çıkardığı Grammy kazanmış ‘Back to Black’ albümünden sonra yeni bir albüm çıkarmamış olsa da 2-3 senedir belli aralıklarla kayıt yaptı” dedi.


Alınan bilgiye göre, başlangıç aşamalarında olan bu şarkıların, ilk olarak bir müzik yapımcısının elinden geçirilip eksiksiz birer şarkı hallerine gelmesi gerekiyor.


Bu şarkıları ilk dinleyen kişi olan Universal’in başkanı Lucian Grainge, 2008’in Kasım’ında gerçekleşen ‘Music Industry Trust Awards’ duyduklarının heyecan verici olduğunu dile getirmişti.


Temsilci, sözü geçen albümün yapılması için Winehouse’ın annesinin, babasının ve yöneticilerin birlikte bir karara varması gerektiğini ancak bunları konuşmak için daha çok erken olduğunu söyledi.


Şarkılar yine ‘Back to Black’ albümünde olduğu gibi otobiyografik ve kişisel... Albümün çıkış tarihi ise henüz belli değil.

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