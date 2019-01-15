Yeni Şafak'tan Trump'a: ABD Başkanı değil DEAŞ lideri sanki

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, ABD Başkanı Donald Trump için "ABD Başkanı değil DEAŞ lideri sanki" ifadesini kullandı.

Karagül, "*ABD Başkanı değil DEAŞ lideri sanki.. *Bu söz savaş ilanıdır ama nihayetinde Trump söylüyor! *Türkiye, Fırat'ın Doğu'suna girecek ve hiçbir şey yapamayacaksınız" başlığıyla yayımlanan yazısında Trump'ın tweet'ine yönelik olarak görüş açıkladı. Karagül şunları kaydetti:

ABD Başkanı Donald Trump’ın; “Kürtlere saldırırsa Türkiye’yi ekonomik olarak çökertiriz, mahvederiz” açıklaması siyasi tarihin en büyük şantajlarından biridir. Hiçbir siyasi dille, gerekçeyle, mantıkla açıklanabilecek bir yanı yoktur.

Bu cümle dengesiz, ayarsız bir zihnin ürünüdür. Bir devlet başkanının değil bir DEAŞ zihniyetinin göstergesidir. Ancak bir örgüt bu tür cümleler kurar. Ancak bir terör örgütü bu tür bir kafa yapısıyla olaylara bakar. Devlet aklını yitirmiş, örgüt aklına rehin düşmüş, Türkiye ve bölge gerçeğinin çok ötesinde bir akılsızlık örneğidir.