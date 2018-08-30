Yeni Şafak'tan 'tarım papazı' yorumu: Birisi de çıkıp 'Hormonlu salatalık üretmek haramdır' diyemedi

Yeni Şafak yazarı Faruk Aksoy, Roma'nın “tarım papazları” geleneği üzerine devletten imparatorluğa yükseldiğini belirterek, Türkiye’de, din adamlarının tarım ve toprakla olan ilişkisini ele aldı. Laikliğin din ve toprak işlerini birbirinden ayırmadığını ifade eden yazar, din adamlarının üretime dair fetva vermemesini eleştirerek, "Üreticiden 20 kuruşa alınan domates 8 liraya, 10 liraya alınan fındık 60 liraya satılıyor, ses yok...İnsan hakları, hayvan hakları olduğu gibi bitki hakları, ağaç hakları, tohum hakları da var, hiç kimse bunlardan bahsetmiyor" dedi.

Yazar Aksoy, "Türkiye’de, din adamlarının tarımla ve toprakla olan ilişkisi çok enteresan bir konudur" diyerek yazısını şöyle sürdürdü:

"Yenilmesi, içilmesi haram olan ürünler dışında, üretime dair mevzularla ilgili konuşan din adamı var mıdır, olmuş mudur, bilmiyorum.

Ben duymadım…

GDO’lu, hormonlu ürün yetiştiriliyor, ses yok...

İlaçlı, şırıngalı tavuk büyütülüyor, ses yok...

Envai çeşit zehir gübre diye toprağa atılıyor, mahlukat öldürülüyor, toprak çoraklaştırılıyor, ses yok...

Üreticiden 20 kuruşa alınan domates 8 liraya, 10 liraya alınan fındık 60 liraya satılıyor, ses yok...

İnsan hakları, hayvan hakları olduğu gibi bitki hakları, ağaç hakları, tohum hakları da var, hiç kimse bunlardan bahsetmiyor.

Türkiye, laik bir devlettir, kabul…

Din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır, kabul…

Fakat laiklik, din ve toprak işlerini birbirinden ayırmaz, insan topraktan yaratıldıysa, din adamı toprağa dair her şeyi bilmek ve anlatmak zorundadır.

Tarım papazları birliği, Roma’yı kurdu, modern tarımın yolunu açtı, dağı bayırı yeşertti, İtalya’nın lezzetli mutfağını oluşturdu, bizim din adamlarımız maalesef bu konular hakkında tek bir kelime dahi edemedi.

Birisi de çıkıp “Hormonlu salatalık üretmek, iğne ile kurbanlık beslemek haramdır” diyemedi.

Adam, Roma’dan önce, tarım papazları birliğini kurmuş, ne anlatıyorsun sen..."