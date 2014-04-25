T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Şafak'tan: Milli irade tokat yedi, Başbakan hak ettiği tonda cevap verir

Abdülkadir Selvi: Başbakan'ın cevap vermesini bekliyorum. Çünkü AK Parti şimdiye kadar askerden, Amerika'dan rejime yönelik nereden gelirse gelsin hak ettiği cevabı vermiştir

25 Nisan 2014 16:15

Hükümete yakın gazetelerden Yeni Şafak'ın Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın, "siyasete ayar vermeye" kalktığını, "tokat yiyen milli iradenin cevap vermesi gerektiğini" söyledi, "Sayın Başbakan bu sözlerin altında kalmaz, gerekli cevabı hak ettiği tonda verir" dedi.

Selvi, CNN Türk'te Başak Şengün'ün sorularını yanıtlarken Anayasa Mahkemesi'nin 52. kuruluş yıldönümünde Başkan Haşim Kılıç'ın yaptığı konuşmayı eleştirdi. Selvi'nin dile getirdiği görüşler özetle şöyle:

"Sayın Başbakan'ın bu sözlerin altında kalmaz, gerekli cevabı hak ettiği tonda verir. Sayın Başbakan mahkemeye eleştirilerini bir siyasi olarak dile getiriyor. Ama Sayın Kılıç bir mahkeme başkanı. mahkemeler kararlarıyla konuşur.

Sayın Kılıç, daha önceki konuşmalarında bireysel haklara, temel haklara ilişkin evrensel hukuk standartları konusunda konuşma yaptı, hepimiz yararlandık. Ama şimdi siyasi polemik yapan bir Kılıç var. Biliyorsunuz, salı günleri TBMM'de partilerin grup toplantıları olur. Bugün adeta Anayasa Mahkemesi'nin grup toplantısı vardı ve Haşim Kılıç grupta konuştu.

'Gömlek değiştirmek'ten söz etti. Gömlek değişikliğini Sayın Başbakan AK Parti'yi muhafazakâr demokrasi çizgisine oturtmak için kullanmıştı. 'Mili Görüş gömleğini çıkardık' demişti. Şimdi hiç gündemde değilken gömlek değiştirmekten söz etmesi, günün ve şartların gereğiyle gömlek değiştiren bir karakter olamayız demesi, yakışık almadı. Ne alakası var? O salonda herkes Sayın Başbakan'ın 'Milli görüş gömleğini çıkardık' sözünün kastedildiğini anladı.

Sayın Ahmet Boyacıoğlu, ardından da Yekta Güngör Özden Anayasa Mahkemesi Başkanı'ydı. O zaman rejim yönü çok ağır basan konuşmalar yaparlardı. Şimdi siyaset hedef alınıyor. Haşim Bey siyasete ayar verme konuşması yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan, salondan soğuk biçimde ayrılarak tepkilerini koydular.

'Sığ eleştiriler' sözleri de vardı. 'Geçmişin mağdurları' sözlerinin de adresi AKP, hükümet ve Erdoğan'a yapılan göndermeler. 'Sığ' ifadesi yakışmadı.

Anayasa Mahkemesi'nin imkânlarının geliştirilmesi konusunda en fazla yardımcı olan AK Parti iktidarı ve Sayın Başbakan'dır. Eleştirilerden rahatsız olmaları ve cevap vermeleri anlaşılabilir bir durum. Ama demokrasilerde atanmışlar seçilmişlerden öndeyse vesayet düzeni olur.

Ben Başbakan'ın konuşmalarında bu konuya da cevap vermesini bekliyorum. Çünkü AK Parti şimdiye kadar askerden, Amerika'dan rejime yönelik nereden gelirse gelsin hak ettiği cevabı vermiştir. Eğer milli irade bu salonlarda önce davet edilip sonra tokatlanıyorsa milli irade buna cevap vermelidir."

 

ETİKETLER

abdülkadir selvihaşim kılıçtayyip erdoğanyeni şafakcevaphaber

İlgili Haberler

Haşim Kılıç: Anayasa Mahkemesi'ni 'milli' olmamakla suçlamak sığ eleştiri

Haşim Kılıç: İdeolojik ve siyasi yapılanmaların hedefinde her zaman ele geçirilmesi gereken bir kale olarak görülmüş, ele geçirenlerde kendi vesayetini dayatmanın peşine düşmüştür

AKP'li Şamil Tayyar: Haşim Kılıç da artık tarihin çöplüğündedir

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın konuşmasına AKP'li Şamil Tayyar'dan tepki geldi

Haşim Kılıç: Laik cepheden sonra kapatılmasına karşı çıktığı AKP'nin hedefinde

Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandığında ve AKP'nin kapatılmaması yönünde oy kullandığında laik cephenin hedefi olan Haşim Kılıç, bugün Twitter ve HSYK kararları nedeniyle hükümetin hedefinde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24