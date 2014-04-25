Yeni Şafak'tan: Milli irade tokat yedi, Başbakan hak ettiği tonda cevap verir

Hükümete yakın gazetelerden Yeni Şafak'ın Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın, "siyasete ayar vermeye" kalktığını, "tokat yiyen milli iradenin cevap vermesi gerektiğini" söyledi, "Sayın Başbakan bu sözlerin altında kalmaz, gerekli cevabı hak ettiği tonda verir" dedi.

Selvi, CNN Türk'te Başak Şengün'ün sorularını yanıtlarken Anayasa Mahkemesi'nin 52. kuruluş yıldönümünde Başkan Haşim Kılıç'ın yaptığı konuşmayı eleştirdi. Selvi'nin dile getirdiği görüşler özetle şöyle:

"Sayın Başbakan'ın bu sözlerin altında kalmaz, gerekli cevabı hak ettiği tonda verir. Sayın Başbakan mahkemeye eleştirilerini bir siyasi olarak dile getiriyor. Ama Sayın Kılıç bir mahkeme başkanı. mahkemeler kararlarıyla konuşur.

Sayın Kılıç, daha önceki konuşmalarında bireysel haklara, temel haklara ilişkin evrensel hukuk standartları konusunda konuşma yaptı, hepimiz yararlandık. Ama şimdi siyasi polemik yapan bir Kılıç var. Biliyorsunuz, salı günleri TBMM'de partilerin grup toplantıları olur. Bugün adeta Anayasa Mahkemesi'nin grup toplantısı vardı ve Haşim Kılıç grupta konuştu.

'Gömlek değiştirmek'ten söz etti. Gömlek değişikliğini Sayın Başbakan AK Parti'yi muhafazakâr demokrasi çizgisine oturtmak için kullanmıştı. 'Mili Görüş gömleğini çıkardık' demişti. Şimdi hiç gündemde değilken gömlek değiştirmekten söz etmesi, günün ve şartların gereğiyle gömlek değiştiren bir karakter olamayız demesi, yakışık almadı. Ne alakası var? O salonda herkes Sayın Başbakan'ın 'Milli görüş gömleğini çıkardık' sözünün kastedildiğini anladı.

Sayın Ahmet Boyacıoğlu, ardından da Yekta Güngör Özden Anayasa Mahkemesi Başkanı'ydı. O zaman rejim yönü çok ağır basan konuşmalar yaparlardı. Şimdi siyaset hedef alınıyor. Haşim Bey siyasete ayar verme konuşması yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan, salondan soğuk biçimde ayrılarak tepkilerini koydular.

'Sığ eleştiriler' sözleri de vardı. 'Geçmişin mağdurları' sözlerinin de adresi AKP, hükümet ve Erdoğan'a yapılan göndermeler. 'Sığ' ifadesi yakışmadı.

Anayasa Mahkemesi'nin imkânlarının geliştirilmesi konusunda en fazla yardımcı olan AK Parti iktidarı ve Sayın Başbakan'dır. Eleştirilerden rahatsız olmaları ve cevap vermeleri anlaşılabilir bir durum. Ama demokrasilerde atanmışlar seçilmişlerden öndeyse vesayet düzeni olur.

Ben Başbakan'ın konuşmalarında bu konuya da cevap vermesini bekliyorum. Çünkü AK Parti şimdiye kadar askerden, Amerika'dan rejime yönelik nereden gelirse gelsin hak ettiği cevabı vermiştir. Eğer milli irade bu salonlarda önce davet edilip sonra tokatlanıyorsa milli irade buna cevap vermelidir."