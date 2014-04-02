Yeni Şafak'tan: Dinlemedin ey şakirt

Yeni Şafak yazarı Ali Nur Kutlu, AKP'nin 30 Mart seçimlerinden birinci parti olarak çıkmasının ardından Fethullah Gülen cemaati mensuplarına seslenerek, "Allah'tan korkan, alnı secdeye değen, ümmet derdi olan, millet derdi olan, ülke derdi olan insanlara kulak versen dedim, yüzlerce mail, Tweet atıp bana hakaret ettin Dinlemedin Ey Şakirt" dedi.

Ali Nur Kutlu'nun Yeni Şafak gazetesinde "Dinlemedin Ey Şakirt*" başlığıyla yayımlanan (2 Nisan 2014) yazısı şöyle:

Sana bu köşede 'Dinle Ey Şakirt' diye yazmıştım hatırla (2.3.2014).

Sana gidip de dönmeyenlerin hikayelerini dinlediğinde göz yaşı döken bir arkadaşın olarak hitap etmek istiyorum dedim, beni Cemaati bölmekle suçladın, beni Dinlemedin Ey Şakirt.

'Ya 'abilerin' sana anlattığı şeyler doğru değilse, bir kere bile şüpheye düşmemen normal mi sence' diye sordum, 'bize asla yalan söylemezler' dedin, Dinlemedin Ey Şakirt.

'Kardeşim; ilim, irfan, ahlakla uğraşan Hizmet, neden devletin milli istihbarat başkanını tutuklatmak için çaba gösterir? Ordusuna, polis teşkilatına, yargısına nüfuz etmek için neden yıllarca gizliden insan yetiştirir' dedim beni yalancılıkla suçladın, Dinlemedin Ey Şakirt.

'Sevgili kardeşim vicdanına sor bakalım, Cemaat edep ve ahlak öğreten bir yapıya mı, yoksa istihbarat, gizli devlet işleri, siyasetle uğraşan bir organizasyona mı benziyor? Binlerce insanın dinlendiği ve her gün birinin internete servis edildiği bir yapıyı kim yönetiyor' diye sordum sen bana etmediğin küfür bırakmadın, Dinlemedin Ey Şakirt.

'Bu ülkenin Başbakan'ı, 'Hizmet hareketini bitirmeye yemin etmiş, İran ajanı, büyü yapılmış, hırsızlık yapan, diktatör ruhlu biri' olarak tanıtılıyor ev toplantılarınızda dedim, etme dedim, haksızlık yapma dedim, Dinlemedin Ey Şakirt.

Daha çok şey dedim ama hiçbirini dinlemedin.

Diyelim ki ben 'karanlık resimli, karanlık bir kişiyim (Cemaatin yazarları öyle diyor bana) bu yüzden inanmadın. Sana Başbakan da, yardımcıları da meydanlardan seslendi, 'gittiğin yol yol değil, bu 'abilerin' dediğini dinleme, Müslüman kardeşine haksızlık yapma' dedi sen yine Dinlemedin Ey Şakirt.

Hadi diyelim Başbakan, bakanlar herkes sana karşı, Hizmeti bitirmek istiyor. Sana eski 'abilerin', Üstadın yaşayan son öğrencileri, kanaat önderleri, başka cemaatlerin hocaları ve daha nice iyi insanlar seslendi sen yine Dinlemedin Ey Şakirt.

Sen gidip egosu, ihtirası, nefreti gözlerinden fışkıran yeni yetme Cemaat yazarlarını, ilk fırsatta seni satacak kartel medyasını, dinle imanla alakası olmayan kaypak liberalleri, Bediüzzaman'a en büyük zulümleri yapmış CHP'nin yalancı sözcülerini dinledin, bizi Dinlemedin Ey Şakirt.

Doğan medyası, sol medya, top sakal çapulcusu hükümet aleyhine yazınca zannetin ki bu ülkede herkes Erdoğan'a karşı. Oysa azınlığı çoğunluk gibi gösterdiler, sana algı yanılması var dediler ama Dinlemedin Ey Şakirt.

Ey Şakirt Cemaati dünyanın en güçlü örgütü gibi gösterdiler sana. Türkiye'de yapamayacağı şey yok dediler, kandırdılar seni. 'Yapma, etme bu Cemaat bu kadar güçlü olsaydı hükümeti bir haftada yıkardı' dediler ama sen Dinlemedin Ey Şakirt.

Ey şakirt sen bu Twittter işinde de çok kandırıldın. Her gün TT yapınca Cemaat sevabı alırsın dediler, milyonlarca Tweet atan, inanan var dediler, yüzbinlerce takipçisi olan sahte hesapları fenomen gibi gösterdiler, oysa hepsi yalandı. Twitter'da TT yapanlar, o takipçiler, RT yapanların yüzde doksanı robot hesaplardı, yani gerçek değildi dediler ama Dinlemedin Ey Şakirt.

Ey şakirt, bu seçimde AK Parti kaybedecek dediler, CHP/MHP belediyeleri alacak yeni hükümeti kuracak dediler inandın. CHP için oy toplama zilletini nasıl kabul ettin, Bedüzzaman'ın kemiklerini nasıl sızlattın Ey Şakirt? İslam'a en büyük darbeyi vuran, ahlaktan yoksun, güvenilmez yazarları, siyasileri karanlık tipleri dinledin, alnı secdeye değen, Allahtan korkan Müslümanları Dinlemedin Ey şakirt.

Şimdi seni yine kandırmaya başlayacaklar. Seçimlere hile karıştı diyecekler, şaibe var diyecekler, yüzde 45 almış bir parti için daha ne diyecekler bilmiyorum ama seni yine kandırmaya çalışacaklar.

Dinleme Ey Şakirt.

Artık dinleme kardeşim ne olursun. Seni yeniden Müslüman kardeşine karşı kışkırtanları, Başbakanına, devletine, hükümetine düşmen edenleri, CHP ile, MHP ile ittifak yapmanı isteyenleri dinleme ne olursun. Karma karışık olmuş duygularınla doğruları bulman zorlaşacak iyice, ne olursun fitne çıkartan, yalan söyleyen şu enaniyet sahibi yazarları, kalemşörleri, avanak 'Avni'leri dinleme.

Dinleme Ey Şakirt.

Ben hala senin masum olduğuna inanıyorum. Bu saatten sonra seni neden ikna etmeye çalışayım. Cemaatin hiçbir gücünün olmadığı anlaşıldı. Ama ben sana hala üzülüyorum, sen bizim kardeşimizsin. Örselenmiş kalbini dinle, çekil bir kenara. Huşu bulduğun secdene kapan, göz yaşlarınla ruhunu dinle.

Rabbine yalvar ki seni, beni, bizi kandıranları helak etsin. Müslümanı Müslümana düşüreni, kardeşi kardeşe düşman edeni, ailelerimizi parçalayanları şikayet et Rabbimize. Sonra ülken için, milletin için, müslüman kardeşlerin için, ümmet için duat et, selamet dile. Yaptığın hatalar için göz yaşı dök, af dile. Umulur ki kabul edilir.

Lütfen bu sefer beni Dinle Ey Şakirt

*Kur'an talebesi olanların sıfatlandırıldığı kelime. Özellikle kökenlerini Nurculuk akımı üzerinden alan cemaat yapılanmalarına gönül vermiş kişilere yakıştırılan isim.