Yeni Şafak'tan: Çanakkale'yi sadece bir ulusun kurtuluş savaşı gibi göstererek ümmet şuurunu yok etmeye çalıştılar!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Çanakkale savaşındaki ümmet şuurunun yok edildiğini öne sürerek "Gürül gürül akan ilâhî kaynaktan beslenen ümmet şuurunun, direniş ruhunun yok edilebilmesi, diriliş tohumunun çilesini çekerek, zamanını bekleyerek topraktan fışkırmasının önüne geçilebilmesi mümkün değildi elbette.Çanakkale'yi sadece bir ulusun kurtuluş savaşı gibi göstererek ümmet şuurunu yok etmeye çalıştılar" dedi.

Yusuf Kaplan'ın Yeni Şafak'taki yazısı şöyle:

"Çakkale ruhu diye bir şey var.



İslâm dünyasının kalbi, hilâfetin merkezi İstanbul düşmesin diye, bütün Müslümanların yekvücut oldukları ve Çanakkale'ye koştukları bir ruh bu...



Ümmet şuuru, direniş ve diriliş ruhu...



İşte bu ülkede bu ruh yok edilmeye çalışıldı.



Belli bir süre de olsa başarıldı da!



Ama en sert kayaları aşarak gürül gürül akan ilâhî kaynaktan beslenen ümmet şuurunun, direniş ruhunun yok edilebilmesi, diriliş tohumunun çilesini çekerek, zamanını bekleyerek topraktan fışkırmasının önüne geçilebilmesi mümkün değildi elbette!



Çanakkale savaşı, yalnızca bir ulusun kurtuluş savaşı değildi.



Çanakkale savaşı, mazlum ümmetin çocuklarının hilâfetin düşmemesi için verdiği bir ölüm-kalım savaşıydı.



Hilâfet, İslâm'ın bayrağı, İstanbul bayraktarıydı.



Osmanlı da, Ahmet Cevdet Paşa'nın ifadesiyle, “insanlığın güven adasıydı.”



Osmanlı, 3 kıtada 6 asır barış yurdu inşa etmeyi başarmıştı.



Sonunda, İstanbul düştü, dünya bir asırda cehenneme dönüştü.



İslâm'ın bayrağının yere düşmemesi için dünyanın dört bir tarafından Çanakkale'ye koşan genç-yaşlı, erkek-kadın bütün ümmetin müştereken verdiği bir direniş destanıdır Çanakkale.



Diriliş ruhunun tohumlarının ekildiği, o ruh'la donanılınca yeniden yazılacak, bitmeyen ve bitmeyecek Bedir'in ruhunun yeşertildiği ve yeşerttiği muazzez bir destan...



Osmanlı'nın dört bir cephede ölüm-kalım savaşı verdiği dondurucu kış mevsiminde bütün İslâm coğrafyasının hakikatli çocuklarının hilâfetin düşmemesi, İstanbul'un düşürülmemesi için karda-kışta, binlerce kilometre yol katederek nefes nefese Çanakkale'de soluğu aldığı, tarihin en büyük direniş destanlarından birini yazdığı, bütün Haçlılara, emperyalistlere, İslâm'ın bayrağının düşürülemeyeceğini haykırdığı diriltici bir ruhtu Çanakkale ruhu.



O yüzden Çanakkale'de sergilenen ümmet şuuru, direniş ve diriliş ruhu diri tutulduğunda, İstanbul, yeniden tarihin yapılmasında, insanlığın susuzluğunun giderilmesinde, dünyanın barış yurduna dönüştürülmesinde o tarihî rolünü oynayacak biiznillah...



Bu ruhu yeniden kuşanabilirsek, tarihi yeniden biz, Müslümanlar olarak biz yazarız ve biz yaparız yeniden.



Bu gerçeği bugün İslâm dünyası idrak etmiş durumda ve iliklerine kadar yaşıyor...



Yemen'de, San'a'da karşılaştığımız yaşlı bir Yemenli bizi durdurmuş ve aynen şunları söylemişti bize:



“İstanbul düştü, İslâm dünyası düştü. İslâm dünyasının ayağa kalkması, İstanbul'un yeniden ayağa kalkmasına bağlı.”



İşte bu ruh yok edilmeye çalışıldı bu ülkede.



Bu tarih şuuru, bu ümmet şuuru, bu direniş ve diriliş ruhu.



Bunun en ürpertici örneklerinden biri, Çanakkale'nin, yalnızca bir ulusun kurtuluş savaşı olarak zihinlere kazınması oldu.



Oysa Bosna'dan Yemen'e, Gazze'den Halep'e, Müslüman Hindistan'dan Kudüs'e kadar bütün Müslümanlar, hilâfetin merkezi İstanbul düşmesin diye Çanakkale'ye koşmuştu.



Neydi bu?



Altını kalın harflerle çizerek tekrar etmekte yarar var: Bir ümmetin emperyalistlere karşı ümmet şuuruyla yek vücut olarak gerçekleştirdiği direniş ve diriliş ruhuydu bu.

Bu ruhu yitirdiğimiz zaman, ne bu toprakları koruyabiliriz; ne de mazlum İslâm dünyasının umudu olabiliriz.



Bunu aslâ unutmamak gerekir.



Nitekim Çanakkale'de toprağa düşürdüğümüz, tarihe kaydettiğimiz bu diriltici ruh, 15 Temmuz'da hatırlandığı ve şahlandığı içindir ki, bu toplum, bu ülke düşmesin, mazlumların umudu sönmesin diye göğsünü tanklara siper etti ve yeni bir destan yazdı.



Bize düşen, bu ümmet şuurunu, direniş ve diriliş ruhunu diri tutmak; fikir ve sanatın, kültür ve hayatın her alanına yaymak, gergef gibi işlemek ve gelecek kuşaklarımızı bu ruhla yetiştirmek...



İşte o zaman bu toplum yeniden toparlanacak ve mazlum halkları yeniden toparlayacaktır Allah'ın izni ve keremiyle."