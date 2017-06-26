Yeni Şafak'tan ayrılan Salih Tuna Sabah gazetesinde yazacak

Bir süre önce Yeni Şafak'tan ayrılan yazar Salih Tuna, 28 Haziran Çarşamba gününden itibaren Sabah gazetesinde yazacak. Tuna'nın transferi, Sabah gazetesinin bugünkü (26 Haziran 2017) nüshasında yayımlanan Pazartesi Yüzleşmesi" adlı köşedeki söyleşiyle duyuruldu.

Salih Tuna, Çarşamba günü Sabah'ta yazmaya başlamasına dair sorulara şöyle yanıt verdi:



"Salih Bey Ramazan bayramının hemen ardından yazarlık serüveninde yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Nedir duygularınız?

Öncelikle tüm Sabah okurlarının mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Kısmetse iki ay aradan sonra çarşamba günü okurla yeniden buluşacağız.

12 yıl aralıksız yazdıktan sonra yazmamak nasıl bir duyguydu?

Önce şunu söyleyeyim. Sabah'ta yeniden okurlarla buluşmak sadece okurlar için değil benim için de sürpriz oldu. Zira köşe yazarlığına hepten veda etmekti niyetim. Lakin, bu iki aylık süre içerisinde, bir yerde yazmaya devam etmem için okurların "tazyik" derecesinde "teşvikine" öyle maruz kaldım ki, inanın şaştım kaldım. Okurların gerçekten de tahminim çok ötesindeki ilgisi, kimi duayen köşe yazarlarının önerisi ve hatta karşı mahalleden çok bilinen çok tanınan kimi yazarların teşvikinin yanı sıra Sabah gibi bir gazetenin teklifi söz konusu olunca, haliyle bir kez daha düşünmek zorunda kaldım. Uzun lafın kısası, şimdi Sabah'tayım. Ne diyeyim, Allah utandırmasın."