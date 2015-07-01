Yeni Şafak'ın 'YPG, Kobanê'de doktor ve hemşireleri katletti' haberine Sınır Tanımayan Doktorlar'dan yalanlama

Kobanê'yi IŞİD'den geri alan YPG güçlerinin kentte bulunan Miştenur Hastanesi'nde çalışan doktor ve hemşireleri öldürdüğü iddialarına, Sınır Tanımayan Doktorlar'dan (MSF) yalanlama geldi. Hastanenin imhası sırasında sivil halk ve tıbbi personelin hiçbir zarar görmediğini belirten Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi, hastanenin henüz inşaat halinde bulunduğunu ve saldırı esnasında tam olarak hizmet vermediğini açıkladı.

YPG güçleri, Kobanê’ye sızarak 200’ü aşkın sivili öldüren IŞİD gruplarına karşı operasyon başlatarak kentin büyük çoğunluğunda üstünlüğü ele geçirmiş ancak Miştenur Hastanesi’ne sığınan son bir gruba, “ellerinde sivil rehineler bulunduğu” iddiası nedeniyle müdahalede bulunmamıştı. Cumartesi günü ise hastanede sivil rehine bulunmadığın tespit eden YPG, binayı havaya uçurmuştu.

100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti

Miştenur Hastanesi'ne düzenlenen operasyondan sonra, başta Yeni Şafak olmak üzere bazı yayın organlarında, hastanenin, içindeki doktor, hemşire ve rehinelerle birlikte imha edildiği ve çok sayıda sivil can kaybı yaşandığı öne sürülmüştü.

"YPG, 28 hemşire, 19 doktor, 100'ü aşkın hastanın bulunduğu Mıştenur Hastanesi'ni havaya uçurdu. Yerle bir olan hastanede sağ çıkan olmadı" haberleri üzerine açıklama yapan Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi, hastanenin imhası sırasında sivil halk ile tıbbi personelin etkilenmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sınır Tanımayan Doktorlar, MSF ekibinin, Kobani'de gerçekleşen son saldırıda yaralandığı veya öldüğü iddia edilen haberleri medyadan takip etmektedir. Bu haberler doğru değildir ve MSF tarafından doğrulanmamıştır."

'Hastane henüz yapım aşamasındaydı'

Görev Başkanı Jason Mills de hastanenin henüz inşaat halinde olduğu için hizmete tam olarak açılmadığına dikkat çekerek, "25 Haziran’daki saldırıda, Kobani'de bulunan Miştenur hastanesi henüz yapım aşamasındaydı. TSaldırı sırasında, tesis tam olarak faaliyette değildi. Sabahın ilk saatlerinde tesis, IŞİD güçleri tarafından işgal edildiğinde içeride tıbbi ekip veya hasta bulunmuyordu. Bu saldırı boyunca MSF ekibinden hiç kimse yaralanmamış veya öldürülmemiştir” dedi.