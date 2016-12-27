Yeni Şafak'ın iddiası: FETÖ'nün Jandarma düzenlemesi baskısı Orgeneral Özel'i zona yapmış

Yeni Şafak gazetesi, Jandarma’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasını öngören düzenlemenin dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’i zona hastası yaptığını iddia etti. 'FETÖ’cü oldukları iddia edilen generallerden düzenlemenin yapılmaması için baskı gördüğü ileri sürülen Özel’in yakın çevresine “Bu baskı beni zona etti” dediği iddia edildi.

Yeni Şafak'ın iddiasına göre, hükümet düzenlemeyi her gündeme getirdiğinde Orgeneral Özel karşı çıktı. Türlü gerekçelerle düzenleme engellendi. Özel'in, son olarak görev süresinin dolmasına yakın bir zamanda, “Benim dönemimde çıkarmayın bunu” diye ısrarcı olduğu ileri sürülürken, bu süreçte, zona hastalığına yakalandığı iddia edildi.

"Yakın çevresine söyledi"

Psikolojik ve duygusal sıkıntılar yaşanmasına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkla ilgili Özel'in yakın çevresine yakındığı öne sürüldü. Düzenlemenin yapılmasına ilişkin hükümetin, yapılmaması konusunda da TSK içindeki çeşitli çevrelerin baskılarıyla karşı karşıya kalan Özel'in yakın çevresine, “Bu yüzden zona hastası oldum” dediği iddia edildi.

Jandarma, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştı.