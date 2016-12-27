T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Şafak'ın iddiası: FETÖ'nün Jandarma düzenlemesi baskısı Orgeneral Özel'i zona yapmış

Jandarma, 15 Temmuz sonrası KHK ile İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştı

27 Aralık 2016 12:43

Yeni Şafak gazetesi, Jandarma’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasını öngören düzenlemenin dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’i zona hastası yaptığını iddia etti. 'FETÖ’cü oldukları iddia edilen generallerden düzenlemenin yapılmaması için baskı gördüğü ileri sürülen Özel’in yakın çevresine “Bu baskı beni zona etti” dediği iddia edildi.

Yeni Şafak'ın iddiasına göre, hükümet düzenlemeyi her gündeme getirdiğinde Orgeneral Özel karşı çıktı. Türlü gerekçelerle düzenleme engellendi. Özel'in, son olarak görev süresinin dolmasına yakın bir zamanda, “Benim dönemimde çıkarmayın bunu” diye ısrarcı olduğu ileri sürülürken, bu süreçte, zona hastalığına yakalandığı iddia edildi.

"Yakın çevresine söyledi"

 

Psikolojik ve duygusal sıkıntılar yaşanmasına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkla ilgili Özel'in yakın çevresine yakındığı öne sürüldü. Düzenlemenin yapılmasına ilişkin hükümetin, yapılmaması konusunda da TSK içindeki çeşitli çevrelerin baskılarıyla karşı karşıya kalan Özel'in yakın çevresine, “Bu yüzden zona hastası oldum” dediği iddia edildi.

Jandarma, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştı.

ETİKETLER

Necdet Özelzona hastasıYeni ŞafakiddiaFETÖJandarma düzenlemesibaskı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24