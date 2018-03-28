Yeni Şafak'ın iddiası: ABD, Zeytin Dalı Harekâtı'ndan bir gün önce İncirlik Üssü'nü boşalttı

Yeni Şafak gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'ndan bir gün önce ABD'nin İncirlik Üssü'ndeki F-16, F-15 ve A-10 uçaklarını götürdüğünü iddia etti. Türk Hava Kuvvetleri’nden emekli General Beyazıt Karataş, uçakların gece yarısı operasyonu ile bölgedeki başka üslere gönderildiğini belirtti.

Söz konusu habere göre 19 Ocak sonrasında ABD’nin İncirlik’te sadece tanker uçak, İHA ve 3 helikopteri kaldı. Karataş, “Daha sonraki günlerde Pentagon’un İncirlik’e göndereceği 12 adet A-10 tipi bombardıman uçağı da Afganistan-Kandahar Üssü’ne yönlendirildi” dedi. Yeni Şafak'ta yer alan haber aynen şöyle:

"Mücadelede yokuz" mesajı

Karataş, İncirlik’e gönderilecek uçakların Kandahar’a yönlendirilmesi ile ilgili ABD Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, “DEAŞ’la mücadele yüzde 98 oranında bitirildiği için uçaklar Afganistan’a sevk edildi” ibaresinin yer aldığını söyledi. Karataş, “ABD bu tavrı ile ‘PKK’ya karşı mücadelede biz yokuz’ mesajı verdi. Washington, terör örgütleri arasında çifte standart uyguladığını bir kez daha gösterdi” diyen Karataş, “Şu an İncirlik’te Amerika’ya ait yalnızca kargo, yakıt ve istihbarat uçakları kaldı. Türkiye ise Zeytin Dalı Harekatı’nın başlaması ile birlikte bir F-16 filosunu İncirlik’e konuşlandırdı” ifadesini kullandı.

"ABD tutunmaya çalışıyor"

Münbiç konusunda ABD’nin elinde hiçbir haklı gerekçe kalmadığına dikkat çeken Karataş, Münbiç’te barajı kaybetmek istemeyen Pentagon-CIA ittifakının bölge genelinde yeni ittifak arayışlarına girdiğini kaydetti. Karataş şunları söyledi:

“ABD bundan sonra çok daha kirli taktiklere başvuracak. Önce körfez sonrasında Suriye coğrafyasında 30 yıldır tüm dengeleri alt üst ettiler. Bu 30 yıllık dönemin aktörleri halen operasyonları ABD kamuoyuna izah edemiyorlar. ABD eliyle sergilenen vahşet ve işgallerin maliyeti konusunda kendi halklarına sürekli yalan söylüyorlar. İran’ı dengelemek ve İsrail’in korkularını gidermek için sahada tutunmaya çalışacaklar, şayet bölge halkları kararlı olursa çok fazla beklemeden ABD’nin topyekün yenilgisini, kaçışını görebiliriz.”

"Yüzde 10'u kullandık"

“Afrin’de 58 gün süren mücadele döneminde TSK yalnızca yüzde 10 nispetinde güç kullandı. Afrin’in temizlenmesi ile birlikte terör koridoru yüzde 50 oranında yarıldı. Münbiç ve Tel Abyad ile birlikte bu oran yüzde 80’lere çıkacak. Sonraki safhalarda ABD’nin bir takım engelleme girişimleri olacağı çok açık. Şayet Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları’ndaki bütünlüğümüzü koruyabilirsek bu sorunun da üstesinden gelebiliriz.”

"Farklı sinir uçları kaşınacak"

“Suriye sınırı boyunca Türk Ordusu ve ÖSO’nun kaydedeceği ilerleme ABD ve Avrupa ülkelerini mutlaka harekete geçirecek. Bu kapsamda Kıbrıs’ı, Ege’yi ve Kafkasları kaşıyarak farklı sinir uçlarından zafiyet üretmeye çalışacaklar. ABD ve Avrupa bu çerçevede bir takım hamleler deneyecektir. Körfez’de ve Asya’da farklı ittifaklara ihtiyaçları var. Şayet biz bu alanda doğru adımlar atabilirsek harici hamleleri boşa çıkarabiliriz. ABD ve Avrupa’nın sicilinin bozuk olduğunu biliyoruz. Önlemlerimizi de bu ihtimaller dahilinde almalıyız.”

50 nükleer bomba yeraltı deposunda

Halen İncirlik’te 50 nükleer bomba bulunduğunu söyleyen Emekli Tuğgeneral Beyazıt Karataş, bu bombaların İncirlik Üssü’ndeki asansörlü yeraltı depolarında muhafaza edildiğini belirtti. Karataş, ABD’nin tatbikat görüntüsü altında İncirlik’e inen F-15 ve F-16 savaş uçakları ile nükleer bomba talimleri yaptığını belirtti. Konya hava sahası kullanılarak yapılan uçaktan atılan nükleer bomba talimlerinin büyük riskler içerdiğini sözlerine ekleyen Karataş, “önceki yıllarda ABD’nin Akhisar’da yine nükleer nitelikli kara topçusu tarafından atılabilen Jupiter füzeleri vardı, fakat bu füzeler sökülerek geri götürüldü” dedi.