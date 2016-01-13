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Cumhurbaşkanı, Yeni Şafak'ın 'Gezici' dediği Prof. Özen'i Hacettepe Üniversitesi'ne rektör olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dört üniversiteye rektör atadı

13 Ocak 2016 21:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından dört üniversiteye atadığı rektörler arasında hükğmete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin 'Gezi Parkı olayları sırasında isyan çağrısı yaptığını' iddia ettiği Prof. Dr. A. Haluk Özen'in Hacettepe Üniversitesi'nin yeni rektörü olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada atamalarla ilgili "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Taş'ı, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammet Güven'i, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. A. Haluk Özen'i, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Şahin'i atamışlardır" dendi.

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