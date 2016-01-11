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Hacettepe rektör adayı Haluk Özen'e karşı kampanya: Gezi'de isyan çağrısı yapmıştı!

Prof. Haluk Özen, Hacettepe Üniversitesi'ndeki seçimde birinci olmuştu

11 Ocak 2016 13:30

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan rektörlük seçimlerinde birinci olan ve ismi YÖK’e gönderilen Prof. Haluk Özen’i hedef aldı. Özen'in sosyal medyada paylaştığı ve masada alkol bulunan fotoğrafını yayınlayan Yeni Şafak "uygunsuz fotoğrafları var" ifadesini kullandı. Gezi olayları döneminde Prof. Haluk Özen’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiğini iddia eden Yeni Şafak, "Özen’in Gezi'de isyan çağrısı yaptığı da belirlendi" ifadesini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi'nde, 18 Aralık 2015 tarihinde yeni rektörü belirlemek için seçim yapıldı. Seçimde 688 oy olan rektör adayı Prof. Dr. Haluk Özen, en çok oy alan kişi oldu ve YÖK'e gönderilen listede yer almayı başardı.

Yeni Şafak gazetesi, listede yer alan Özen'in Gezi olayları sırasında “Biz aşağıda imzası olan Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanları, en temel demokratik hak ve özgürlükleri şiddet kullanarak engellemeye yönelik iktidar anlayışının ülkemizde yaygınlaştırılmasına kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Bu şiddete dayalı anlayış ve uygulamalar karşısında, ülkemizin her yanında, başta gençler ve kadınlar olmak üzere, temel insan haklarına sahip çıkan halkımızın ayağa kalkmasını destekliyoruz" şeklindeki metne de imza attığını yazdı.

 

"Uygunsuz fotoğrafları var"

 

Gazete ayrıca, rektör adayı Özen'in sosyal medya hesabından paylaştığı ve masada alkol bulunan bir fotoğrafını da yayınlayarak "Uygunsuz fotoğrafları var" dedi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Prof. Dr. Özen, sosyal medya hesaplarında öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek fotoğraflarıyla da dikkat çekiyor."

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