Yeni Şafak'ın Demirtaş'a 'Katil' diyen başlığının altına Davutoğlu'nun 'Temizlenecek' sözü girdi!

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin bugünkü ilk sayfasında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı kullanılarak büyük harflerle "katil" yazılırken manşete Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün yaptığı, "O dağlar o teröristlerden ne olursa olsun temizlenecek, bu kadar" açıklamasındaki "temizlenecek" sözü girdi.

Gazeteciler.com'da yer alan habere göre, Yeni Şafak gazetesi bugün birinci sayfasından HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş için "katil" manşetini attı.

Gazete, "Sokağa çıkın çağrısıyla 50 kişinin öldüğü Kobani olaylarını başlatan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, Dağlıca saldırısından bir gün önce yaptığı TSK yenilecek açıklaması Haberi var mıydı yorumlarına yol açtı" diye yazdı.

Yeni Şafak ayrıca, "Seçimden barajı aşarak çıkan HDP, artık terör örgütüne verdiği desteği ve PKK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiğini açıkça ortaya koydu. Eş Genel Başkanları başta olmak üzere hergün terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP'liler, ülkeyi adım adım kan gölüne çevirdi" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli de nasibini aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmini de onun yanına yerleştiren Yeni Şafak Gazetesi, "Yakışmadı" kelimesinin altına "Pişkince açıklama" diye yazdı. Kılıçdaroğlu'nun hemen yanına da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin resmi konuldu. Bahçeli'nin resminin üstüne de "Aydın Doğan ağzı" başlığı atıldı.

'Temizlenecek'

Manşette dikkat çeken ise, gazetenin Demirtaş, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile ilgili haberin hemen altında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasını "Temizlenecek" başlığı ile koyması oldu.

Yeni Şafak Gazetesi'nin bu manşeti açık bir şekilde hedef gösterme ve tehdit olarak nitelendi.