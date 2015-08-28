Yeni Şafak'ın ayıbı: PKK sempatizanı yazar işten çıkartıldı!

AKP'ye yakın yayın politikası ile bilinen Yeni Şafak gazetesi, internet sitesinde Mehveş Evin'i, yeniden başlayan çatışma ortamına ilişkin eleştirilerine gönderme yaparak "PKK sempatizanı" ilan etti. Sitede Evin'in Milliyet'teki işine son verilmesi "PKK sempatizanı yazar işten çıkartıldı" başlığıyla duyuruldu.

Yeni Şafak'ın internet sitesinde hedef gösterilen Evin için şu ifadeler kullanıldı:

"Gezi olaylarında attığı kışkırtıcı tweetler ve köşe yazılarıyla hatırlanıyor.. Son olarak Gezi'den AK Parti hükümetini deviren bir hareket çıkmayınca gözünü Kürt sorunu ve PKK'ya dikerek, Türk askerinin bölgede çocuklara işkence yaptığını ileri sürecek seviyeye erişmişti.."

Milliyet, dün de (27 Ağustos 2015) kıdemli yazarlarından Meral Tamer ile Ankara Bürosu'nda tecrübeli muhabirlerden Kemal Göktaş ile Evin Demirtaş ve Sertaç Koç'un işine son vermişti.

Gazetenin birçok isimle daha yollarını ayırmaya karar verdiği, işten çıkarılacakların toplam sayısının 10'u idari kadrodan olmak üzere 25'i bulacağı öğrenildi.