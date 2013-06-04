Yeni Şafak'ın 'Ajanslar fenomenlere para verdi' iddiasına Pucca'dan yanıt

Yeni Şafak gazetesi bugün Twitter’ın en çok takip edilen dört yazarını hedef alarak, "direngeziparki" hashtag'ini yaymak için reklam ajanslarından para aldıkları iddiasında bulundu. Pucca, Kutup Zencisi, Taci Kalkavan ve Argostroloji Yeni Şafak'ın bu iddiasını yalanadı, Pucca gazeteyi mahkemeye vereceğini duyurdu.

İşte Yeni Şafak'ın o haberi:

Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesileceği iddiasıyla başlayan fakat sonrasında büyük bir provokasyona dönüşüp ülke geneline yayılan eylemlerin koordinasyonu sosyal medya üzerinden yürütülüyor. Özellikle Twitter üzerinden yürütülen eylem çağrılarına Türkiye'deki büyük sosyal medya ve reklam ajansları ile bu ajanslarla çalışan etkin kullanıcıları açıkça destek verirken ortaya çok çarpıcı bir iddia atıldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir twitter fenomeni, Gezi Parkı eylemlerinin hemen başında sosyal medya ajanslarından kendisine para karşılığında #DirenGeziParkı etiketine destek vermesini istediğini iddia etti. Yeni Şafak'a kendisine yapılan teklifi kabul etmediğini anlatan Twitter fenomeni, bu ajanslarla daha önce çeşitli kampanyalar için çalışan birçok fenomenin ise aynı anda harekete geçerek eylemlerin sosyal medyada çığ gibi yayılmasını sağladıklarını söyledi.

ElmaAltShift, MediaCat, Sikko Digital, Pazarlamasyon, ElmaElma ve alametifarika gibi ajanslar ise Gezi Parkı eylemlerine resmi sosyal medya hesaplarından açıkça destek verip, takipçilerine çağrılar yaptı. Üç gün boyunca Twitter'ın Türkiye ve dünya etiket listesinin bir numaralı başlığı olan #DirenGeziParkı'na yüzbinlerce twit geldi. Etiketin hızla yayılıp dünya listesinin ilk sırasına oturmasını ise Twitter fenomenleri sağladı. Daha önce birçok kez viral reklamların yayılmasını sağlayan Taci Kalkavan, Kutup Zencisi, Argostroloji ve Pucca isimli twitter hesapları 6 gündür süren eylemlerle ilgili açılan etiketleri TT listesine sokup aynı zamanda da halkı katılımlara davet etti. Sikko Digital'in ise Facebook üzerinden art direktörlerini göreve çağırarak, eylemlerle ilgili afiş yapılması isteği anında yerine getirildi.

Pucca iddialara Twitter'dan yanıt verdi

Hedef gosterme, yalan haber ve iftira, bunun hesabini kanun onunde vereceksin @yenisafak sen hala sosyal medyayi anlamamissin, yazik!



MediaCat: Saçmalık!



Haber üzerine MediaCat de şu açıklamada bulundu:

" Yeni Şafak gazetesi, bugün Gezi Parkı direnişiyle ilgili ‘kışkırtıcı’, ‘zihin açıcı’ bir habere imza attı. Haberde direnişin, aralarında MediaCat’in de bulunduğu birtakım ‘reklam ajansları’ tarafından ‘kışkırtıldığı’ iddia ediliyor. Haberde ayrıca Taci Kalkavan, Kutup Zencisi, Argostroloji, Pucca gibi Twitter fenomenlerinin de bu kışkırtmaya yardım ve yataklık ettiği söyleniyor.

Biz, neresinden tutsak elimizde kalan bu haberdeki tek bir hatayı düzeltmekle yetinelim: MediaCat bir reklam ajansı değildir. :) Geriye kalan diğer hata ve saçmalıkları bulmayı okurlarımıza bırakıyoruz!"