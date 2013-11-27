Yeni Şafak'a göre 2012'de dershanelerin yüzde 55'i dönüşüme evet dedi

Dershanelerin dönüştürülmesiyle ilgili 'hükümet taraflara danışmadı' eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı 1 yıl önce 3 bin 830 dershanenin temsilcisiyle görüşüp anket yaptı. Dönüşüme yüzde 55 evet çıktı.

Kezban Bülbül'ün Yeni Şafak'ta yer alan haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı dün AKP'nin kapalı grup toplantısında dershanelerle bakanlığın 1 yıl önce görüşmeler yaptığını aktardı. Alınan bilgiye göre, bir sene önce Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü tüm dershanelerle anket çalışması yaparken, yine bir sene önce dershane derneklerinin ve bazı dershanelerin temsilcileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Kasım 2012'de tamamlanan ankette, 3 bin 830 dershane temsilcisine 'Yasal olarak özel okula dönüşmenize imkan sağlanması durumunda dershanenizi özel okula dönüştürmek ister misiniz?' sorusu yöneltildi. Bu soruya katılımcıların yüzde 55,35'i (2 bin 120 dershane) evet, yüzde 41,72'si ise (1598 dershane) hayır cevabını verdi. Dershanelerin yüzde 2,92'si (112 dershane) ise cevap vermedi.

Geçiş 5 yılı bulur

AKP Grup Toplantısı dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra dershanelerin kapatılması konusunda milletvekillerini bilgilendirmek için basına kapalı olarak devam etti. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, dershanelerle ilgili yapılan çalışma konusunda AKP grubuna bilgi verdi. Avcı, geçiş dönemi ve dershanelerin dönüşümü üzerinde çalıştıklarını belirterek, geçiş sürecinin 4 ya da 5 yıl alabileceğini söylediği öğrenildi. Avcı özel okula dönüşmek için imkanları yeterli olmayan dershaneler için açık lise, halk eğitim merkezi gibi başka dönüşüm formüller geliştirdiklerini kaydetti. Dershanelerle ilgili çalışmanın yeni olmadığını da anlatan Avcı, 15 Kasım 2012'ye kadar bu konuda 3 bin 830 dershane ile bakanlığın görüşmeler yaptığını, görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.

İlaca denk bütçe

Kapalı toplantıda milletvekillerinin de görüş ve sorularını dile getirdikleri belirtildi. AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç'ın düzenlemeye destek vererek, dershaneye ayrılan bütçe ile sağlık bütçesini karşılaştırdığı, dershanelere ayrılan paranın sağlık bütçesinin üçte biri, ilaç bütçesinin ise tamamına karşılık geldiğini anlattığı kaydedildi. AKP Grup Toplantısı'nın aday tanıtımları nedeniyle uzaması üzerine, dershanelerle ilgili kapalı toplantı kısa sürdü. Milletvekillerinin büyük bölümü görüş ve düşüncelerini dile getiremeyince bu konuda vekillerle tekrar bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.