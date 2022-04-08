Yeni Şafak yazarından piyasaya doğrudan müdahale çağrısı: Ya devlet başa ya kuzgun leşe!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk, "Şimdi yeni bir adım atılacağının sinyalini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni adımın piyasaya doğrudan müdahale anlamı taşıyan düzenlemeler olmasını umuyoruz Temel tüketim mallarının alt ve üst sınır fiyatlarının belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ya devlet başa ya kuzgun leşe!" görüşünü savundu.

Öztürk yazısında, "Zenginden alın fakire veri'” demeye başlamamızın üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Kovid-19 pandemisi ile sarsılan ekonomik düzenden kaynaklanan sorunları en az hasarla atlatmak için önerdiğimiz formül, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile hayati önem kazandı. Zira, dünyadaki enerji fiyatlarındaki astronomik artış ve gıda tedarikindeki sıkıntılar hayat pahalılığını tetikledi. Enflasyon aldı başını gidiyor. Hükümet, uzun bir süredir geride kalma ihtimali olan dar gelirli vatandaşlara yönelik destek paketleri açıklıyor. Kendi haklarından feragat ediyor. Doğalgazda, elektrikte sübvanse var. Vergi indirimi, vergi muafiyeti, KDV indirimi de son dönemde hayata geçirildi. Şimdi yeni bir adım atılacağının sinyalini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni adımın piyasaya doğrudan müdahale anlamı taşıyan düzenlemeler olmasını umuyoruz. Temel tüketim mallarının alt ve üst sınır fiyatlarının belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Ve, “serbest piyasa ekonomisi kuralları” diyerek dokunulmaz bir alan oluşturmaya çalışanlara rağmen, fiyatlara devletin düzenleyici rol ile güçlü bir şekilde müdahale etmesini bekliyoruz. Yoksa, tamahkarların her geçen gün daha da zenginleştiği ortamda, ücretliler, dar gelirliler, dezavantajlı gruplar geride kalır ki bu en büyük tehlike. Ya devlet başa ya kuzgun leşe! Haksız mıyım? Kervan yoluna devam edecekse, geride kalma ihtimali olanları korumanın yolunu çabuk bulun diyorum."