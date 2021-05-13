Yeni Şafak yazarından MEB'e eleştiri: Eğitim sınavlardan ibaret değil; artık hasar tespitine başlayıp, toptancı çözüm yerine bölgesel bazda kararlar almalı

Yeni Şafak yazarı Turgay Polat, Milli Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdiği bugünkü yazısında, “MEB artık hasar tespitine başlayıp, toptancı çözüm yerine grup, kademe hatta bölgesel bazda kararlar almalıdır. Eğitim sınavlardan ibaret değildir. Bir yıl sınav yapmasınız da telafisi var ama asıl sorun bu çocukların kayıpları ve daha sonraki yıllarda oluşacak artçı sarsıntılardır” görüşlerini ifade etti.

“En başta unuttuğumuz bir buçuk yıla yakındır kapalı üniversiteler, sanki uzaktan eğitim yapınca üniversitelerde sorun kalmıyor gibi bir anlayış var. Öncelikle üniversite öğrencilerinin bu dönemde kaybı akademik değildir. Dersler yapılır ki zaten yapılıyor da ama bu çocukların mezun olup iş yaşamına başlayacağını ve buna hazırlanmaları gerektiğini unuttuk” diyen Polat, liselerde durumun daha farklı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“12.sınıflar dışında grupları yok saydık. Onlar yani 9.10. ve 11. sınıflar bu dönemde büyük eksiklerle geliyorlar. Liselerle ilgili en büyük korkum okul terklerinin ve okul reddinin artması olacaktır. Yine bu noktada önerim MEB’in 9.10. ve 11. sınıflara yönelik en önemli kazanım olan beceri ve yetkinlik alanında adım atması gerektiğidir.”

“MEB bu yaz bu çocuklara cousera, udemy gibi platformlarla hatta üniversitelerle iş birliği yaparak gerek uzaktan gerekse üniversiteleri kullanarak hibrit yöntemle mutlaka birer sertifika kazandırmalıdır” diyen Polat, ortaokullarla ilgili de MEB’e şu önerilerde bulundu:

“MEB’e önerim bu yaz haftada bir gün bile olsa 5.6. ve 7.sınıfları okula alıp matematik ve fen(bilim) derslerinde takviye yapılmalıdır.”

Pandemiden en fazla zarar görenlerin ise İlkokullar olduğunu ifade eden Polar, “İlkokullar için okulları açıp bu grubu okulda tutmaya çalışalım. En azından Temmuz Ağustos veya sadece ağustos ayı da olsa önemlidir” dedi.

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