Yeni Şafak yazarından “KKTC’ye külliye müjdesi” yorumu: Sükseli başarı yerine mütevazı bir ileri çıkış sayabiliriz

Yeni Şafak yazarı Nedret Ersanel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Harekâtı’nın 47. yıl dönümü için gittiği ziyarette açıklaması heyecanla beklenen müjdesinin altından KKTC Cumhurbaşkanlığı'na ve KKTC Meclisi'ne yeni bir külliye inşaatı çıkmasını, “Sükseli başarı yerine mütevazı bir ileri çıkış sayabiliriz” şeklinde yorumladı.

“İçeride beklentiler, dışarıda korkular daha yüksek miydi, evet. Beklentileri karşıladı, korkuları kâbusa döndürdü mü, hayır. Ama bunlar hamlenin hedefini/aklını ortadan kaldırmıyor” diyen Ersanel, devamında şunları kaydetti:

“Sükseli başarı yerine mütevazı bir ileri çıkış sayabiliriz. Son tahlilde Türkiye’nin hanesine yazılmıştır. ‘Egemenlik’ ve ‘devlet inşası simgeleri’ küçümsenemez…”

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