Yeni Şafak yazarından Kenan Sofuoğlu yorumu: Hatırlatayım, ANAP'ı şarkıcı, türkücü, sporcu sevdası tüketmişti

Eski motosiklet yarışçısı, AKP Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu, 2 gün önce TBMM'ye Lamborghini marka lüks spor otomobiliyle geldi. Lüks otomobil tartışmasına değinen Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu, Sofuoğlu'nun arabasını konuşmak yerine vekil oluşunu konuşmak gerektiğini ifade etti.

Barbarosoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ANAP'ın çok sayıda ünlü sporcu ve şarkıcıyı milletvekili listesine alması yüzünden 'tükendiğini' belirtti.

Yeni Şafak yazarı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Kenan Sofuoğlu'nun arabasını konuşmak yerine niye vekil olduğunu konuşmak daha anlamlı değil mi? ANAP'ı şarkıcı, türkücü, sporcu sevdası tüketmişti. Hatırlatayım dedim''