Yeni Şafak yazarından "deniz salyası" çözümü: Emine Hanım'ın işin iletişim boyutunda yer alması Marmara Denizi'ni el birliğiyle kurtarmamız için çok önemli

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çevre ve doğa konusuna el attığından beri Türkiye'de bu alanlarda sorunlara yönelik tedbirlerin etkili şekilde uygulandığını savundu.

Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası sorununun vahim olduğuna işaret eden Ali Saydam, "Balıkçılık sektörü başta olmak üzere Marmara Denizi’nden yararlanan her alan tehdit altında… Balıkçıların ifadesiyle mülsilaj meselesi yeni de değilmiş, yıllar içinde zaman zaman belli oranlarda görülüyormuş. Ancak bu sefer durum had safhada…" diye yazdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklayacağı eylem planına dikkat çeken Saydam, "Örneğin Van’da çevre konulu eğitim çalışmalarıyla çocuklara sorunun doğru anlatılması planlanıyormuş. Hanımefendi “Meseleyi onlara doğru anlatabilirsek, Van Gölü etrafında zaten esaslı bir koruma kalkanı oluşacağını düşünüyorum” demiş…

O nedenle, “Sıfır Mavi Atık” projesiyle çevre hassasiyetinin kapsamının genişletilmesi için de adımlar atan Emine Hanım’ın işin iletişim boyutunda yer alması Marmara Denizi’ni el birliğiyle kurtarmamız için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...