Yeni Şafak yazarından CHP'ye: Onarım hükümeti ne lan?!..

Yeni Şafak yazarı Hikmet Genç, olumsuz sonuçlanan AKP -CHP koalisyon görüşmeleri sonrasında kaleme aldığı yazısında, CHP'nin 4 yıllık onarım, restorasyon hükümeti teklifi için "Onarım hükümeti ne lan?!" ifadesini kullandı. Genç, "CHP diyor ki; 'Bir onarım, restorasyon hükümeti kuralım… 4 yıllık olsun ama?!...' Sonuçta CHP 13 yıldır AK Parti'nin tüm yaptıklarına doğru yanlış demeden muhalefet etti… Neyi restore edecekti, nasıl onaracaktı CHP?..." dedi.

Hikmet Genç'in Yeni Şafak'ta "Onarım ne lan?!..." başlığıyla yayımlanan (17 Ağustos 2015) yazısı şöyle:

Bunlar herkesi kendileri gibi mankafa sanıyorlar… Öyle bir hava estirdiler ki, bu koalisyon AK Parti yüzünden kurulamadı… CHP çok istiyordu ama AK Parti istemiyordu…

Sanırsın 2'nci ve 3'üncü olan partilerin toplamı kadar oy oranına sahip olan 1'inci parti diğer partilerin şartlarını her türlü kabul etmek zorunda…

Yani koalisyon olmamışsa bunun sebebi AK Parti… (Olsaydı, “bravo CHP'ye.., büyük fedakarlık yaptı koalisyon kuruldu” diyeceklerdi…)

Neden peki?...

CHP 'Hiçbir şartım, önkoşulum yok yeter ki koalisyon olsun' dedi de AK Parti mi kabul etmedi?...

CHP, 'şu ilkeler, bu temel sorunlar, o kırmızı çizgiler, şu kadar süreli iktidar (ki, hepsini demeye hakkı var)…' dedi ve AK Parti kabul etmedi…

AK Parti, 'kısa süreli ama reform yapacak bir hükümet kuralım, zıt kutupların konsensüsü kıymetlidir, beraber reformlara imza atmış oluruz, halk bunu da değerlendirir' dedi ama CHP kabul etmedi…

Kısaca AK Parti; 'böyle şöyle olsun' dedi, CHP de; 'Hayır, şöyle böyle olsun' dedi ve anlaşamadılar…

Ne var bunda şimdi anlaşılamayan?...

Soru şu; Niye birinin 'böyle şöylesi, diğerinin 'şöyle böylesi'nden daha kıymetli olsun…

Sonuçta ikisinin de meşruiyeti halkın iradesinden menkul değil mi?... (yüzde 41 ve 25..)

Neden birbirlerinin şartlarını kabul etmek zorundalar ki?...

Biri kanun çıkartırken, diğeri o kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'nin önünde 13 yıl nöbet tutmadı mı?!...

CHP diyor ki; 'Bir onarım, restorasyon hükümeti kuralım… 4 yıllık olsun ama?!...'

Yani AK Parti'nin 13 yıldır inşa ettiğini restore edecek CHP… (Aslına bağlı kalacak şekilde herhalde!...)

Sonuçta CHP 13 yıldır AK Parti'nin tüm yaptıklarına doğru yanlış demeden muhalefet etti…

Neyi restore edecekti, nasıl onaracaktı CHP?...

800 milyar ekonomiyi tekrar 300 milyar dolara mı çekecekti?...

Duble yolları tek'e mi indirecekti?...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'yı dağıtıp, SSK, Bağ-Kur, ve Emekli Sandığı'nı tekrar mı kuracaktı?...

Hastanelerin önünde uzun kuyrukların olduğu, ilaçların bulunamadığı, hastaların hastanelerde rehin tutulduğu o eski günlere mi dönecektik?... (Örnek bak, şekil: A; Kılıçdaroğlu dönemi)

DGM'ler mi kurulacaktı?...

MGK genel sekreteri yine asker mi olacaktı?...

Siviller tekrar askeri mahkemelerde mi yargılanacaktı?...

Gözaltı süresi 24 ya da 48 saatten, 1 haftaya mı çıkacaktı?...

Gece yarısı Genelkurmay'ın ışıklarını mı gözetleyecektik?...

Kürtçe konuşmak yasaklanacak, 'Kürt Sorunu' dediği için gazeteciler hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla dava açacak savcılarımız mı olacaktı?...

2015 yılında yüzde 709 artış ile 81 milyar lira olan milli eğitime ayrılan bütçe onarılıp 2002 yılındaki 10 milyar liraya mı indirilecekti?...

Meslek okullarının orta bölümü mü kapatılacaktı?...

Katsayı uygulaması geri mi getirilecekti?...

Bize sığınmış Suriyeliler “Türk, Kürt, Arap çoluk çocuk” demeden ölsünler diye ülkelerine mi gönderilecekti?...

Katil Esed, zalim Sisi ve terörist İsrail devletiyle aramız mı düzelecekti?...

İşadamları başbakanı yine pijama ya da eşofmanla mı karşılayacaktı?...

Kabine, Aydın Doğan'ın evinde mi belirlenecekti?...

Yine parti kapatma davaları mı olacaktı?...

Kamusal alan teranesiyle üniversitelerde, devlet kurumlarında başörtüsü mü yasaklanacaktı?...

Cumhuriyete meydan okuyan başörtülü vekillere Meclis'te hadleri mi bildirilecekti?...

3. Köprü ve 3 Havalimanı inşaatları durdurulacak, Marmaray kumla doldurulup kapatılacak mıydı?...

E insan düşünmeden edemiyor… 'Restorasyon' mu, yoksa 'Dejenerasyon Koalisyonu' mu?...

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Neticede CHP koalisyonu çok istemiş, çok çaba göstermiş, ama olmamış… Şimdi çok üzgünlermiş… (E haklılar tabii, yarım asırdan fazladır tek başına iktidar yüzü görmeyen CHP için tarihi bir fırsattı!...)

Hesapta bunlar diktatörlüğü yıkmışlardı ya…

Lakin diktatör ortağı olmaya da bu kadar meraklı olduklarını bilmiyorduk…

Ne güzel birlikte Türkiye'yi onaracaklardı…

Hafazanallah!…