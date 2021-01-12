Yeni Şafak yazarından BİP uyarısı: "Yerli ve milli" denilerek halledilecek bir iş değil, bize koca bir "polis devleti" vadediyor

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, anlık mesajlaşma, arama ve haberleşme uygulaması WhatsApps'ın gizlilik sözleşmesinde yaptığı değişikliğin ardından başlayan tartışmaları değerlendirdiği yazısında, "Peki ya BİP bu meselenin neresinde? Bir “operatör reklam platformu” olarak tasarlanan BİP, hem kişisel verilerimiz hem de mahremiyet alanımızla ilgili bize koca bir “polis devleti” vadediyor, bir gram fazlası değil. BİP’te her kişisel verimiz “reklam optimizasyonu” için, her yazışmamız da “emniyet güçleri için” paylaşılabilir durumda. BİP’i kurarken onayladığımız sözleşmede bu hususların tamamı yazılı.

Fakat tabii şu: “Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın” denilerek “emniyet güçlerine açıklık” kısmı kabul edilebilir bir noktada belki. Ama “reklam optimizasyonu” meselesi oldukça sıkıntılı." ifadelerini kullandı.

BİP'in krizi fırsata çevirerek, kullanıcı dostu olması gerektiğine vurgu yapan İsmail Kılıçarslan, "İşin ar-ge kısmına değil de sürekli “yerli ve milli olma” kısmına atıf yapılıyor bu yüzden. Oysa bu iş “yerli ve milli” denilerek halledebilecek bir iş değil." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...