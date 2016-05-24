Yeni Şafak yazarından Belediye Başkanı'na: Yuh; madem Reis'e dikilecektiniz neden AKP’yi seçtiniz?

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, ‘Yuh artık!’ başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayata geçmesi için talimat verdiği Yalova’daki projeye AKP’li Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın karşı çıktığını iddia etti. Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan, Belediye Başkanı Silpagar’a “Diyanet'e ve Reis'e dikilecektiniz, niçin siyaset yapmak için AK Parti'yi seçtiniz?” diye sordu.

İsmail Kılıçarslan’ın bugünkü (24 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

Derviş Yunus sana söyleme derler / ya ben öleyim mi söylemeyince' kabilinden okuyun bugünkü yazımı lütfen. Son derece pratik, son derece basit ve son derece kızgın bir yazı olacak zira.

Efendim. Çiftlikköy isimli bir ilçemiz var bilir misiniz? Yalova ilimize bağlı bu güzel ilçemizin belediye reisi de AK Partili Ali Murat Silpagar. Bir de AK Parti Yalova milletvekili var. Onun adı da Fikri Demirel.

Bu isimler şimdilik burada bir dursun ve ben size bir olayı bütün safahatıyla anlatayım.

Çiftlikköy sınırlarında yıllardır üzerine tek bir çivi çakılmamış, denize sıfır bir arazi var. Halk arasındaki adı da Etibank arazisi… Bu atıl vaziyetteki arazi için Diyanet İşleri Başkanlığı, Maliye Bakanlığı'na 17.07.2014 tarihinde bir tahsisat dilekçesi sunuyor. Diyanet, araziyi Türkiye'nin ilk 'uluslararası dini yüksek ihtisas merkezi' haline getirmek istediğini beyan ediyor. Projeye göre dünyanın her yerinden âlimler ve ilahiyat uzmanları burada uluslararası eğitim ve kongre çalışmaları yapabilecekler.

Maliye Bakanlığı dilekçenin gereğini yapıyor ve araziyi Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis ediyor. Üstelik bu dev projeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da haberi oluyor ve bütün gücüyle projeye destek olacağını da ifade ediyor.

Şimdi bir anlığına düşünün. Böylesi bir merkezde İslam dünyasını çok yakından ilgilendiren konular konuşulacak, kongreler yapılacak ve dünyanın gözü bu devasa merkezde olacak. Bu merkez, İslam dünyasında kamuoyu belirleyecek bir güce erişecek. Bırakın din-diyanet işlerinde ortaya koyacağı önemli meseleleri, sadece bu kamuoyu belirleme gücü ve ülke tanıtımı için bile derhal hayata geçirilmesi gerekiyor bence bu projenin.

Beklendiği üzere bu projeye ilk köstek CHP'lilerden geliyor. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce 'Diyanet kendisine 5 yıldızlı tatil köyü yapıyor' tezviratı ile projeye engel olmaya çalışıyor. Bu tezvirat tabii ki Yalova'da hemen karşılık buluyor ve CHP'liler de 'Çiftlikköy elden gidiyor' kampanyasına başlıyorlar.

Buraya kadar her şey normal değil mi? Tabii ki normal. Zira ne zaman Türkiye'nin faydasına bir proje olsa CHP'nin onun karşısında kale gibi durduğuna şahit oluyoruz.

Şimdi size işin normal olmayan kısmını anlatayım. Çiftlikköy'ün AK Partili Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, projenin fikir sahibi, projeyle ilk günden beri ilgilenen, projenin Cumhurbaşkanlığı makamına iletilmesini sağlayan Yahya Özdemir'i işten çıkarıyor. Yahya Özdemir, Yalova Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Bölümü'nde hoca ve aynı zamanda da Çiftlikköy Belediyesi'nde başdanışman. Özdemir, projeyle ilgisini kopartmayınca belediyedeki başdanışmanlık görevine son veriliyor. Üstelik işten çıkarılma gerekçesi de Özdemir'in Anadolu Ajansı'na proje ile ilgili bir söyleşi vermiş olması, iyi mi?

Gelelim AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel'e. 16 Mayıs 2016 gününde verdiği demeçte sayın vekil, 'henüz kesinleşmiş bir şey yok. O araziye bir turizm yatırımı olabilir' diyor, iyi mi?

Yani şunu bir netleştirelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilip desteklediği, hayata geçmesi için talimat verdiği proje kapı gibi ortadayken Çiftlikköy Belediye Başkanı Silpagar danışmanını 'projeye verdiği destek' sebebiyle işten kovuyor. AK Partili vekil de Maliye Bakanlığı'nın verdiği tahsisat ortadayken, Özelleştirme İdaresi de bu tahsisatı onaylamak üzereyken 'valla netleşmiş bir şey yok, turizm tesisi candır' diyerek en hafif tabirle 'safa yatıyor.'

Şimdi ister istemez insanın aklına bin türlü soru geliyor. Ben en azından birkaçını sıralayayım.

İlki şu: Hem başkan hem de vekil niçin ısrarla 'orası turizm tesisi olacak' diyorlar? Bu konuda bir angajmanları, birilerine verdikleri bir söz mü var?

İkincisi şu: Turizm geliri gelir de, ihtisas merkezinin sağlayacağı gelir gelir değil mi?

Nitelikli bir kongre turizmi Çiftlikköy'e 5 yıldızlı bir otelin sağlayacağından daha çok gelir sağlamaz mı?

Üçüncüsü şu: Hem başkan hem de vekil, Cumhurbaşkanı'nın iradesi ortadayken bu iradeye ters düşme pahasına bu numaraları niçin çekiyor?

Dördüncüsü şu: Madem bu hususta Muharrem İnce ile aynı yere düşecektiniz, Yalova'da projeye destek veren 30 STK'yı karşınıza alacaktınız, Diyanet'e ve Reis'e dikilecektiniz, niçin siyaset yapmak için AK Parti'yi seçtiniz?

Ne diyordu Habermas: 'Hafızım, yalnız bu ihtisas merkezi fikri şahane imiş. İslam dünyasının dört bir yanından gelecek âlimlerin burada edeceği hayır dualar için bile hayata geçirilmeli bu şahane proje. Hem de acilen.'