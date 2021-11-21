Yeni Şafak yazarından Bakan Ersoy'a: Kültür Bakanımız epeydir yok biliyorsunuz, o bakımdan Sezai Karakoç'un cenazesinde gözümüz Turizm Bakanımızı hiç aramadı

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, şair- yazar Sezai Karakoç'un cenazesine dair, "Kültür Bakanımız epeydir yok biliyorsunuz. O bakımdan gözümüz cenazede Turizm Bakanımızı hiç aramadı. Sezai Bey’in ardından 'sade suya tirit' bile sayılamayacak son derece kötü o açıklamayı yapmasa da olurdu. Zahmet olmuş. Enjoy yani." yorumunu yaptı.
Kılıçarslan, yazısında, Karakoç'un cenazesine dair birkaç birkaç not aktardı. Kılıçarslan, "Birincisi ve en çok önemsediğim şu. Her yaştan, her kuşaktan insan vardı caminin avlusunda. Sezai Karakoç’un “Diriliş Nesli” bir caminin avlusundan Türkiye’ye ve bütün dünyaya ses verdi böylece. Bahçedeki o güzel kalabalık, Sezai Bey’in mirasının yaşayacağına dair bir tapu senedi gibiydi aynı zamanda. İkincisi şu. Kadınlar vardı avluda. Çok sayıda. Gözleri yaşlı kadınlar. Ne çok sevmişler Sezai Bey’i." ifadesini kullandı.
Kılıçarslan şunları kaydetti:
"Üçüncüsü şu. Tazecik mezarı 5 dakika içerisinde çiçeklerle dolu bir gülistana çevirdi gençler. Öyle güzel, öyle eşsiz bir andı ki… Dördüncüsü şu. Kültür Bakanımız epeydir yok biliyorsunuz. O bakımdan gözümüz cenazede Turizm Bakanımızı hiç aramadı. Sezai Bey’in ardından “sade suya tirit” bile sayılamayacak son derece kötü o açıklamayı yapmasa da olurdu. Zahmet olmuş. Enjoy yani. Beşincisi şu. Şehzadebaşı Camii bahçesindeki herkesin dilinde ya Kur’ân ve salavat yahut Sezai Bey’in o dizeleri vardı:"
- “Yerleşecek yer aramak
- Camiinin avlusunda
- Soğuk bir taşa oturmak
- Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda
- Başı avuçlara almak
- Kuşların kanatlarını toplamak
- Gecenin çatıkatından
- Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda
- Yoldan geçen birkaç çocuk
- Kubbeyi tutan aydınlık
- Mezarlarda yeni sesler
- Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda
- Lale gibi çeşmeleri
- Menekşeden sebilleri
- Türbeleri bir şelale
- Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda
- Külahıyla yunus Emre
- Sarığıyla Akşemseddin
- Kavuğuyla Mimarsinan
- Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda
- Tek başına veli ağaç
- Dallarıyla taşır göğü
- Köklerine bağlı Toprak
- Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda
- Kafdağından daha yüksek
- Çin Seddinden daha uzun
- İçimizde med ve cezir
- Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda
- Gün doğmadan şehzadeler
- Ellerinde meşaleler
- Şehzadebaşını gezerler
- Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda
- Cin Halkından kafileler
- Katır sırtında geçerler
- Kıra kıra kemanları
- Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda
- Kızaran ufka selam
- Süleymaniye’den Beyazıt’tan
- Mutlaka olmak isterim
- Gün doğmadan şehzadebaşında
- Gün de doğar gün de doğar
- Bir gün mutlaka gün doğar
- Gün doğmadan neler doğar
- Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda"
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- Bakan Ersoy, Sezai Karakoç için, "Önemli bir değerimizi kaybettik. Başta ailesi olmak üzere bütün yakınlarına, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı, ailesine de sabırlar diliyorum." demişti.