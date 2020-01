Yeni Şafak yazarından ABD'ye: Sen nasıl müttefiksin lan!

Yeni Şafak yazarı Hikmet Genç, Türkiye'nin "stratejik müttefik" olarak tanımladığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fethullah Gülen'in iadesi konusunda sık sık tepki gösterdiği ABD'ye yönelik "Sen nasıl müttefiksin lan!" ifadesini kullandı. Genç, "DAEŞ'le zaten fiilen savaşıyoruz. Onun dışında ülkemizin bekasını tehdit eden en tehlikeli iki terör örgütü var. FETÖ ve PKK/PYD. Ve karşımızda yine ABD. FETÖ'başı ABD'nin kucağında yaşamaya devam ediyor. PYD/PKK da ABD'den aldığı silahlarla besleniyor. Ama ABD gibi kocaman bir müttefikimiz var, öyle mi?! Yürü git lan!" diye yazdı.

Hikmet Genç'in "Sen nasıl müttefiksin lan?!.." başlığıyla yayımlanan (17 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Bölgede, Türkiye sınırında butik devlet kuracaksın... Kuracaksın ki, Türkiye'yi istediğin anda karıştırıp, Sünni-Alevi, Türk-Kürt çatışması çıkarabilesin… Türkiye'yi kontrol edebilmek, dünyaya meydan okumasını engellemek için bu şart…

Bunun için yönetim boşluğu olan Suriye ve Irak'ta tüm dünyanın nefret edeceği bir terör örgütüne ihtiyaç var…



Öyle bir örgüt olmalı ki, bir taraftan tüm dünyada İslamofobiyi körüklerken, diğer taraftan Irak ve Suriye'de yapılacak her operasyon için meşruiyet zemini oluştursun… Böylece yeni yüzyılın 'Sykes-Picot'su gerçekleşsin…



Plan adım adım işledi… Bir sabah kalktık, DAEŞ denen bir örgüt Musul'u işgal etmiş… Irak merkezi hükümetinin ordusu silah ve cephaneleri bırakmış, tası tarağı toplayıp kaçmış!.. Tek bir kurşun sıkmadan…



Sonra dünyanın en nefret edilen örgütü olabilmek için eylemlere başlamış DAEŞ… Türkiye'de ve Avrupa'da canlı bombalar patlatmış… Türkiye'de kaos oluşturmuş... AB ise DAEŞ bahanesiyle en büyük korkusu; 'mülteci akınından' kurtulmuş... ABD'de fazla görünmemiş… Burnunun dibindeki İsrail'e hiç dokunmamış ne hikmetse?!..



DAEŞ'e bir sürü Batılı örgüt elemanı katılmış… Önce birkaç tanesinin (“mühtedi” Amerikan, İngiliz ve Fransız) kim olduğu, örgüte nasıl katıldığı dünya kamuoyunda tartışılmış, ama kimse yemeyince ve diğer Batılı DAEŞ'ciler (ajanlar) deşifre olmasın diye mevzu uzatılmamış…



Eh, bu vahşileri bölgeden kovmak için, yani daha önce de dedikleri gibi bölgeye “demokrasi, huzur ve barış”ı getirmek için bu örgütle savaşmak lazım…



Hazır bir örgüt üretim merkezi var… Tüm Batı'nın yıllarca beslediği, desteklediği Kandil...



Tek yapılacak şey yeni harfler kullanıp 'Mitoz Bölünmeyle' örgütü çoğaltmak…



Örnek; PKK, PYD, YPG, YPJ, TAK,..vs,..



Ha bir de YRK var!.. Onu da yeni kurdular… (PJAK'ın silahlı koluymuş…)



Sonra başlasın tahterevalli!..



Bir PKK, bir IŞİD...



Her ikisi de Türkiye'yi vuruyor...



Batı ise oynamaya devam ediyor... (Her şey demokrasi için!..)



Daha önce söylemiştik, hatırlatalım... ABD ve dünyanın en gelişmiş ülkeleri Kobani'yi işgal eden bir grup DAEŞ'li teröristi haftalarca bombalamış, bir türlü bitirememişti... 14 gelişmiş ülke.., en gelişmiş silahlar.., binlerce sorti.., haftalarca vurdular ama DAİŞ'i indiremediler öyle mi?!.. (Bu süre içerisinde 50 Kürt vatandaşımızın katledildi. İç savaş denemesi yapıldı...)



Ama Batı şaşkın.., Türkiye bölünmedi!..



“En iyisi altın vuruşla işi bitirelim” dediler...15 Temmuz'u yaşadık...



Ama yine olmadı...



Türkiye tam tersine güçlenerek çıktı o hain saldırıdan...



ABD'nin “10-15 sene temizlenemez” dediği DAEŞ'i Cerablus'dan başlayıp Dabık'a kadar temizledi Türkiye... Ve Musul'dan söz etmeye başladı...



ABD'nin ve koalisyon güçlerinin bütün hesapları altüst oldu...



Musul operasyonunu erkene almak zorunda kaldılar...



10-15 yıl daha ihtiyaç duydukları en gerekli örgüt DAEŞ ile savaşmak zorundalar şimdi!..



Bu arada kuklaları İbadi'den “Türkiye'nin Musul'dan uzak durmasını” söylemesini istediler... (Giren çıkanın belli olmadığı bir bölgede bizi uyarıyor... Çok da şeyimizdeydi!..)



DAEŞ'le zaten fiilen savaşıyoruz... Onun dışında ülkemizin bekasını tehdit eden en tehlikeli iki terör örgütü var...



FETÖ ve PKK/PYD....



Ve karşımızda yine ABD...



FETÖ'başı ABD'nin kucağında yaşamaya devam ediyor...



PYD/PKK da ABD'den aldığı silahlarla besleniyor...



Ama ABD gibi kocaman bir müttefikimiz var, öyle mi?!..



Yürü git lan!...