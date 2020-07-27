Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Türkiye, iğrenç bir amaçla hazırlanan İstanbul Sözleşmesi'nden derhal çıkmalıdır

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulamaya konulduğu zamandan bu yana kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarının arttığını belirterek, "Bütün rakamlar, veriler, kadına yönelik şiddet, tecavüz ve cinayet olaylarında İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmaya başlanmasından bu yana patlama olduğunu göstermesine rağmen birileri neden ısrarla İstanbul Sözleşmesi’ni ölümüne savunma ihtiyacı duyuyor peki?" diye yazdı.

Yusuf Kaplan, Polonya'nın bugünden itibaren İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış sürecini resmen başlattığına işaret ederek, "Türkiye, böylesine iğrenç bir amaçla hazırlanan, cinsiyetsiz bir dünya inşasının kilometre taşlarını döşeyen yüzkarası bir anlaşmadan derhal çıkmalıdır!

Yoksa yasayla kendi ellerimizle kendi toplumunun altını oyma cinayetine imza atmış insanlar olarak tarihe geçeceğiz -Allah muhafaza!" ifadelerini kullandı.

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