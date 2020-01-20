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Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Kemalizmle entelektüel ölçekte yüzleşme ve hesaplaşmaya çalışmanın zamanı değil

20 Ocak 2020 10:53

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye’de Kemalizm’i entelektüel düzlemde tartışmanın mümkün olmadığını dile getirdi. Kaplan, “Kemalizm’le entelektüel olarak yüzleşeceğiz ve hesaplaşacağız. Yoksa önümüzü tıkayan duvarları göremez, tıkamaz ve ülkemizin önünü açacak, bölgemizi de ayağa kaldıracak uzun soluklu medeniyet yolculuğuna çıkamayız” görüşünü savundu.

Kaplan, “Ama Kemalizmle entelektüel ölçekte yüzleşme ve hesaplaşmaya çalışmanın zamanı değil. Türkiye’nin dışardan büyük dış politika angajmanlarına girdiği, çepeçevre kuşatıldığı, içerde ise anlamsız bir kutuplaşmanın sürekli olarak kaşındığı bir ortamda Kemalizm’le entelektüel olarak yüzleşme ve hesaplaşmakta verimli sonuçlar elde edemeyiz” ifadelerini kullandı.

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