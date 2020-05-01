Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Eşcinsellik, herhangi bir tercih meselesi değildir, cinayettir

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, eşcinselliğin önüne sadece İslâm'ın geçebileceğini savunduğu yazısında, CHP'li belediyelerin geçen yıl yapılan LGBT+ yürüyüşlerine destek verdiğini belirterek, "Eşcinsellik, herhangi bir tercih meselesi değildir. Cinayettir. Nesli ifsad edecek, insan türünü yok edecek bir intihar!" diye yazdı.

Yusuf Kaplan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sosyal medya hesabından yaptığı 7 maddelik açıklamaya köşesinde yer vererek, "Doğu Perinçek’ten sonra diğer parti liderlerinden de eşcinselliğe karşı inançlarımızı, değerlerimizi ve milletin haysiyetini koruyacak açıklamalar bekliyoruz..." ifadelerini kullandı.

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