Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Çarşaf, hem İslâmın sembolüdür hem de istiklalimizin

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, 23 Nisan 1920'de Meclis'in değil, devletin kurulduğunu belirterek, "Devlet, İslâm devleti olarak kuruldu, sonra İslâm tasfiye edildi devletten, devletin bütün kurumlarından daha sonra. İyi de neden? Cevabı verilmesi gereken ama verilmemiş en büyük sorulardan biri bu.

O yüzden bu ülke fiilen değil zihnen sömürgeleştirildiği için bağımsızlığımızın en güçlü sembollerinden biri olan çarşaf, “köleleşme biçimi” olarak sunulabiliyor bugün! Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir ruhsuzluk örneği yoktur! Çarşaf, hem İslâmın sembolüdür hem de istiklalimizin. Ama köle ruhlu adamlar, çarşafı köleleşme biçimi olarak sunuyorlar!" diye yazdı.

Çarşafın bütün Müslüman kadınların kıyafeti olduğunu savunan Kaplan, "Bu vatanın namusunu koruyan sarsılmaz bir kalkan. İstiklâl Savaşı'na mermi yapan, silah taşıyan, yük taşıyan kadınlarımızın, analarımızın en güçlü sembolü. Bunları bilmiyor olamazsınız! Eğer bunları bilmiyorsanız siz bu ülkenin çocuğu olamazsanız? Nasıl büyük bir aymazlık örneğidir bu! Nasıl büyük bir epistemik köleliktir! Ve nasıl ürpertici bir nankörlük, kadirbilmezlik ve hatta hıyanettir!" ifadelerini kullandı.

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