Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Bakanla helalleştik...

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, geçtiğimiz günlerde tartıştığı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile "helalleştiklerini" söyledi. Referandum sürecinde söz konusu tartışmayı "kaşıyan" kişilerin iyi niyetli olamayacağını iddia eden Kaplan, "Fitnecilere daha fazla fırsat vermeyelim lütfen" ifadesini kullandı.

Kaplan, daha önce de tartışma esnasında kameraları fark etmediğini belirterek, Bakan Kılıç'tan özür dilemişti. Kaplan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şöyle demişti:

“Kalp kıracak biri değilim. Yapılan hoş değildi. Fitneciler tepinmesin! Akif Çağatay Kılıç benim kardeşimdir. Kemaraları fark etmedim. Özür dilerim"

Ne olmuştu?

Kaplan, Siirt'te verdiği konferansta kendisini dinlemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a tepki göstermişti. “Öyle bir şey yaptın ki ben gideyim hemen ha, valla ben hemen çıkayım” diyen Bakan Kılıç'a Yusuf Kaplan'ın yanıtı "Adam gelir dinler. Dolaşıyorsunuz, Yusuf Kaplan konuşuyor. Abuzittinin birisi değil ki. Adam 5 dakika dinler, 10 dakika dinler” olmuştu.