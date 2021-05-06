Yeni Şafak yazarı: Yüksek faizi artışının yeni maliyetlerinin üstesinden gelmek zor, bu nedenle Merkez Bankası tarafından faiz artışına gidilmeyecektir

Yeni Şafak gazetesi yazarı Erdal Tanas Karagöl, bugünkü Merkez Bankası faiz toplantısına ilişkin olarak, "Özellikle Covid-19’un yoğun yaşandığı ve ekonominin kapandığı bu dönemde yüksek faiz artışının ekonomide neden olacağı yeni maliyetlerin üstesinden gelmek gerçekten zor. Bu nedenle Merkez Bankası tarafından faiz artışına gidilmeyecektir. Öte yandan, kurlardaki hareketliliği devam ettirmemek ve enflasyondaki artış trendinin neden olduğu baskıyı artırmamak için politika faizinde indirim de söz konusu olmayacaktır." görüşünü savundu.

Karagöl yazısında, "Merkez Bankası PPK toplantısında politika faizinin değişmeyeceği konusunda beklenti var. Her Merkez Bankası PPK toplantısı öncesi AA ekonomistlerden görüş alıyor. AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu da bu toplantısında Merkez Bankası PPK’nın politika faizini değiştirmeyeceğini tahmin ediyor. Burada öne çıkan gerekçeler farklı olabilir ama en önemli gerekçe diğer ülkelere göre zaten yüksek olan politika faiz oranının ekonomiye önemli bir maliyet yüklediğidir. Ankete katılan ekonomistler arasında bu konuda görüş birliği var. Özellikle Covid-19’un yoğun yaşandığı ve ekonominin kapandığı bu dönemde yüksek faiz artışının ekonomide neden olacağı yeni maliyetlerin üstesinden gelmek gerçekten zor. Bu nedenle Merkez Bankası tarafından faiz artışına gidilmeyecektir. Öte yandan, kurlardaki hareketliliği devam ettirmemek ve enflasyondaki artış trendinin neden olduğu baskıyı artırmamak için politika faizinde indirim de söz konusu olmayacaktır. Ancak, özellikle enflasyonun artışını devam ettirmesinin faiz kararı açısından en önemli husus olduğunu da söylemekte fayda var. Bu hafta TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamının yıllık olarak yüzde 17,14’e yükselmesi Merkez Bankasını alacağı faiz kararı konusunda zorlayacaktır." düşüncesini dile getirdi.

Karagöl şu ifadeleri kullandı:

"Şimdilik Merkez Bankasının faizi artırması için baskı unsuru olmasa da enflasyonun artış trendinin devam etmesi halinde önümüzdeki dönemlerde alınacak faiz kararları açısından enflasyon trendinin oldukça baskılayıcı olacağını da söylemekte fayda var. Ayrıca, üretici fiyat endeksinin 2021 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,34, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,17 seviyelerine çıkması kayda değer ve dikkate alınması gereken bir husus. Üretici ve tüketici fiyat endeksleri arasındaki farkın yüksek olması üretici fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde tüketici fiyatlarına yansıyarak enflasyonu daha da yukarı çekme riskini taşımaktadır. Bu hususlar Merkez Bankasının alacağı faiz kararında enflasyonun en önemli gösterge olacağını gösteriyor."